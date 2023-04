Tuottamattomuus nakertaa hyvinvointia, eikä siitä puhuta, kirjoittaa Kalle Kiili.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kuluvalla vaalikaudella muutamaan otteeseen pyrkinyt nostamaan tuottavuuskehityksen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Helmikuussa 2020 ministeriö julkaisi professori Matti Pohjolan raportin otsikolla Suomen kansantalouden suurin ongelma on kilpailijamaita alempi työn tuottavuus.

Kukaan puoluejohtajista ei uskaltanut nostaa asiaa vaalikeskusteluihin, vaikka uusklassisen talousteorian mukaan talouskasvu syntyy työn tuottavuuden kasvusta. Sen sijaan puhutaan tasalukuisista miljardimääristä: nostetaanko veroja vai leikataanko palveluita. Parhaimmat ratkaisut ongelmiin löytyisivät excel-lukujen sijaan toiminnan ja palveluiden jatkuvasta kehittämistä koko henkilöstön voimin. Sen lopputuloksena palvelut paranisivat ja kustannukset laskisivat. Useimmiten kyse on yksinkertaisesti läpimenoaikojen lyhentämisestä ja hajonnan pienentämisestä.

Pelkästään kustannusten johtaminen lähes poikkeuksetta lisää kokonaiskustannuksia. Siinä missä arvon tuottamisen johtaminen vähentää niitä. Toistaiseksi elämme hieman karrikoiden työkulttuurissa, missä yksikön johdon oleellinen tehtävä on käyttää budjettinsa ja esittää seuraavalle vuodelle isompia määrärahoja.

Työn tuottavuudesta keskusteleminen on meille herkkä asia, koska yhteiskuntamme elää niin voimakkaasti menneissä toimintamalleissa, joissa tehostaminen tarkoittaa lisää hikipisaroita palkansaajan otsalle. Nykypäivän ymmärtämättömyyttä osoitti myös kuuden minuutin päivittäiset työajanlisäykset taannoin, mitkä heikensivät työn tuottavuutta.

Eipä sinänsä, ei se mekaaninen työajan leikkaaminenkaan ratkaisua tuo, vaikka lyhyemmällä työviikolla on maailman sivu hyviä tuloksia aikaan saatu. Urakkapalkoista ja lyhyemmästä työajasta on voinut sopia jo pitkään. Poliitikkojen ei liene viisasta linjailla työehdoista, jotka kuuluvat sopimusjärjestelmämme piiriin. On jopa absurdia, miten työnteon määrästä puhutaan julkisuudessa lähinnä aikamääreinä. Vaikka asiakas harvoin haluaa maksaa tuotteesta tai palvelusta sen perusteella, kauanko siihen on käytetty aikaa.

Negatiivinen mielikuva aiheesta elää siitä huolimatta, että työn tuottavuuden parantaminen on historiassa lisännyt ja jatkuvasti lisää työn mielekkyyttä – sekä mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan olemassaolon.

1970-luvulta aina vuotaan 2008 saakka työn tuottavuus kehittyi Suomessa positiivisesti. 1980- ja 1990-luvuilla noin neljän prosentin vuositahtia. Samaan aikaan julkisyhteisöt vahvistuivat ja kansalaisten elintaso nousi. Lieneekö sattumaa, että julkisyhteisöjen talous kääntyi negatiiviseksi samaan aikaan tuottavuuskehityksen kanssa.

Parasta mitä poliitikot voisivat Suomen taloudelle tehdä, on mahdollistaa ja vaatia johtamista, mikä tukee samaan aikaan työn tuottavuuden kasvua ja henkilöstön työhyvinvoinnin paranemista. Ne voivat olla sama asia, kunhan toimintojen kehittämisessä muistetaan Taiichi Ohnon sanat: ”Emme yritä juosta nopeammin, vaan päätämme kävellä lyhyemmän matkan”.

Kalle Kiili

kenttä- ja kehityspäällikkö, Insinööriliitto IL ry, Tampere