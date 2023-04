”Hajautettu leirintäalue” on utopistinen malli – luontoa tuhoutuu, kun rakennetaan mökit, kulkuväylät ja huoltorakennukset

Kauppi-Niihaman alue on tärkeä ulkoilun, virkistäytymisen ja kuntoilun alue tuhansille tamperelaisille ja täällä vieraileville, kirjoittaa Minna Takala.

Tampereella valmistelussa olevassa vaiheyleiskaavassa on selvitetty mahdollisuuksia kaavoittaa Alasjärvelle ja Niihamaan hajautettujen luontomatkailupalvelujen aluetta siltä varalta, että Härmälän leirintäalueesta tulevaisuudessa luovuttaisiin. Aamulehdestä on saatu lukea ja asukastilaisuudessa kuulla, että päättäjien tahtotila on säilyttää leirintäalue Tampereella jatkossakin.

Kasvavassa kaupungissa olemme hyväksyneet, että järkevää maankäyttöä on tiivis asuntorakentaminen joukkoliikenneyhteyksien varrella. Suuressa kaupungissa ei voi toteuttaa monen ihmisen unelmaa omakotitalosta järven rannalla.

Tuntuu ristiriitaiselta, että matkailijan täytyisi silti päästä mökkeilemään ja telttailemaan keskustan lähimetsään. Tampereen vetovoima matkailukohteena on tuskin kiinni tästä mahdollisuudesta.

Vaiheyleiskaavan valmisteluaineistossa viitataan ilmastonmuutoksen seurauksiin sopeutumisella. On turha kirjoitella korulauseita vihermassan lisäämisestä ja siniviherkäytävien luomisesta lämpösaarakkeiden väliin, jos samalla kaadetaan kaupungin omaa asukkaille tärkeää lähimetsää. ”Hajautettu leirintäalue” on utopistinen malli. Luontoa tuhoutuisi, kun rakennettaisiin mökit, kulkuyhteydet ja huoltorakennukset.

Kauppi-Niihaman alue on tärkeä ulkoilun, virkistäytymisen ja kuntoilun alue tuhansille tamperelaisille ja täällä vieraileville. Metsässä suunnistetaan, maastopyöräillään, kävellään, retkeillään, ratsastetaan, juostaan, hiihdetään, ulkoilutetaan koiria ja nautitaan luonnosta. Hajautetutkin matkailupalvelut pirstoisivat yhtenäisen, viihtyisän ja monimuotoisen metsän ja estäisivät luonnossa liikkumista, jolla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia mielenterveyteen.

Säilytetään alue nykyisellään, kaikille avoimena virkistysalueena. Kehitetään edelleen alueen reittejä ja retkeilymahdollisuuksia. Näin luontoa säilyy ja metsästä hyötyvät sekä paikalliset että matkailijat.

Minna Takala

Tampere