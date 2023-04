Vaadimme myös pelastajille, jotka ovat toimineet yhdessä ensihoitajien kanssa samassa yksikössä, samaa kohtelua ja samaa korvausta, kirjoittaa Sami Ahola.

Korona-aika oli kaikille inhottavaa aikaa. Milloin tuli mitäkin ohjeita ja määräyksiä. Onneksi meillä pelastuslaitoksella pystyttiin kuitenkin hoitamaan tehtävät tuosta vaativasta poikkeusajasta huolimatta.

Kaikki meni niin kuin oli ohjeistettu ja potilasturvallisuus ei kärsinyt. Kiitos siitä meidän erinomaiselle työporukalle ja asenteelle siitä, että potilasturvallisuus säilytetään.

Kuitenkin nyt, kun on tullut aika kiitosten, on ensihoitoa tehneet pelastajat jätetty huomion ulkopuolelle. Miksi näin?

Selityksiähän löytyy aina, mutta itse näen, että pelastajat, jotka tekevät ensihoitoa, ovat moniammattilaisia. Heillä on siis ”palomiehen” työn lisäksi koulutus ja kokemus toimia perustason ensihoitajina. Tämä porukka on joutunut ilman omaa valintaansa tekemään ensihoitotyötä myös korona-aikana. Tämä porukka on joutunut työssään merkittävän haitan uhriksi ilman, että he olisivat itse siitä saaneet päättää.

Ymmärrän, että jos hakeudut koronapotilaita erikoistuneeseen yksikköön, että silloin olet tiedostanut, että olet tekemisissä koronapotilaiden kanssa, mutta kun hakeudut töihin pelastuslaitokselle palomiehen virkaan, et ole välttämättä tietoinen, että joudut muuttamaan toimintatapaasi niin, että hengitys salpautuu ja kädet ovat rakoilla jatkuvasta desinfioimisesta.

Tähän virkaan valitut ovat joutuneet jynssäämään niin lukuisia kertoja yksikköänsä ja omia käsiänsä, että heikoimmille olisi tullut rakot käteen jo monta kertaa.

Tätä tuskin työnantaja on tarkoittanut hakuilmoituksessa.

Me Pirkanmaan Pelastusalan ammattilaiset ry. emme hyväksy tällaista eriarvoista kohtelua eri työntekijöiden kesken, vaan vaadimme myös pelastajille, jotka ovat toimineet yhdessä ensihoitajien kanssa samassa yksikössä, samaa kohtelua ja samaa korvausta!!!

Sami Ahola

puheenjohtaja, Pirkanmaan Pelastusalan Ammattilaiset ry