Härmälän leirintäalue on säilytettävä

Alueelle suunnitellaan kerrostaloja huolimatta siitä, että leirintäalueella on voimassaoleva vuokrasopimus, kirjoittaa Tapani Telenius.

Härmälän leirintäalue on toiminut loman-, ja vapaa-ajanviettäjien upeana keitaana lomamökkeineen jo vuosikymmeniä.

Alueella pesii myös runsaasti eri vesilintuja ja siellä on muutenkin runsas pieneläimistö luonnon keskellä. Nyt alueelle suunnitellaan kerrostaloja huolimatta siitä, että leirintäalueella on voimassaoleva vuokrasopimus.

Edessäni on viranhaltijan ote päätöksestä 1.1.2021, jossa selkeästi mainitaan, että leirintäalueen vuokrasopimusta on jatkettu 1.1.2021 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Eli voimassaolevaa sopimusta pitää kunnioittaa. Tosin viime aikoina ei tehdyillä sopimuksilla ole ollut mitään merkitystä. Sähkö-, ja energiayhtiöt, puhelin-, tele-, ja digioperaattorit sekä monet muut toimijat ovat laskuttaneet asiakkailtaan mielivaltaisia kustannuksia kenenkään siihen puuttumatta.

Suomessahan on jo vuosikymmeniä sitten siirrytty sopimusyhteiskunnasta suurkapitalismin monarkiaan, jossa varsinkaan hinnoilla ei ole ylärajaa. Kaikki on sopimuksen tehneen asiakkaan vastuulla.

Tampereen valtuuston päätökset ovat näköalattomia, kapeakatseisia ja lyhytnäköisiä, joissa luonto, kasvisto, linnut ja eläimistö sekä usein myös ihmiset jäävät sivustakatsoja rooliin. Yleisellä tasolla Suomi on tuhlannut omat vuotuiset luonnonvaransa jo maaliskuun loppuun mennessä. Eli pelkästään Suomea varten tarvittaisiin neljä maapalloa! Maapalloa ei ole tarkoitettu pelkästään ihmisten elettäväksi vaan siihen kuuluvat olennaisena osana myös vehreä luonto, linnut, kasvisto ja monipuolinen eläimistö. Emme siis ole täällä yksin vaikka tehdyistä päätöksistä voisi niin jopa päätellä. Tätä ei Tampereella osata ymmärtää ja kunnioittaa ja nyt siis

Härmälän leirintäaluekin on jäämässä tämän ''Tampere-ilmiön'' jyräämäksi. Toivottavasti järki lopulta voittaa. ''Katso luontoa ja huomaa, et' kaikki tää on Luojan luomaa, älä riko luonnon rauhaa, älä sotke, älä pauhaa.'' Olisikohan aika ottaa päätöksenteossa myös vihdoinkin ympäristö huomioon?

Tapani Telenius

Tampere