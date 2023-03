Pihlajalinna vastaa: Erinomainen lääketieteellinen laatu on toimintamme keskiössä

Yksittäisiin asiakastapauksiin emme voi ottaa kantaa, olemme pahoillamme siitä, että olemme epäonnistuneet erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamisessa, kirjoittaa Petri Sillanpää.

Erinomainen lääketieteellinen laatu, potilasturvallisuus ja asiakaskokemus ovat toimintamme keskiössä Pihlajalinnalla. Jokainen asiakaspalaute on meille ensiarvioisen tärkeä, ja käsittelemme ne asianmukaisesti hoidon laadun ja osaamisen arvioimiseksi henkilöstömme ja lääkäreinä toimivien ammatinharjoittajien kanssa. Vaikka yksittäisiin asiakastapauksiin emme voi ottaa kantaa, olemme pahoillamme siitä, että olemme epäonnistuneet erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamisessa.

Asiakaskokemuksessa potilas-lääkärisuhde on avainasemassa. Yksityisessä terveydenhuollossa lääkärit toimivat usein ammatinharjoittajina, ja tästä syystä vastaavat toiminnastaan. Pihlajalinna noudattaa strukturoitua yksityiskohtaista toimintamallia, mikäli asiakaskokemus ei ole ollut odotuksen mukainen.

Lääkärikäyntiin liittyvän asiakaskokemuksen lisäksi hoidon asianmukaisuus tarkistetaan tarvittaessa lääketieteellisen laadun ja potilasturvallisuuden osalta puolueettomalla arviolla potilasvakuutuskeskuksen toimesta, terveydenhuoltolain mukaisesti, jokaisen kansalaisen oikeutta kunnioittaen.

Pihlajalinnan asiakaskokemus on ollut kiitettävällä tasolla, mutta aina on parannettavaa, ja siksi jokainen palaute on toimintamme kehittämisen kannalta merkittävä.

Petri Sillanpää

ylilääkäri, Pihlajalinna Kelloportti ja Koskisairaala, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri