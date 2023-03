Kärjistetysti poliitikot ajavat joko Tampereen tai maakunnan asiaa, kirjoittaa Aleksi Sandroos.

Olen huolestunut politiikan keskustelukulttuurista, joka on muuttunut polarisoituneemmaksi. Toisten poliitikkojen ja puolueiden näkemyksiä ei ymmärretä tai siedetä. Jopa sosiaalidemokraatit ovat ajautuneet mukaan toisia poliittisia liikkeitä poissulkevaan retoriikkaan. Uutta politiikan kulttuuria, rajua vastakkainasettelua, on havaittavissa myös Pirkanmaalla. Retoriikan suunta on muutettava.

Pirkanmaalla vastakkainasettelu on koskenut erityisesti alueellisuutta. Kärjistetysti poliitikot ajavat joko Tampereen tai maakunnan asiaa. Tämä ei hyödytä maakuntaamme. Tampere ei pärjäisi ilman pienempiä kuntia, eivätkä muut kunnat ilman Tampereen menestymistä. Koko maakuntamme menestyminen ja elinvoimaisuus vie meitä eteenpäin. Tampereen ja kehyskuntien menestyminen eivät ole ristiriidassa keskenään.

Tietenkin vaalien alla vastakkainasettelu lisääntyy, kun muista puolueista tai ehdokkaista tulee erottua. Olisi tärkeää muistaa, että eduskuntavaalien jälkeen edessämme on päätöksenteon ja yhteistyön aika. Me emme tule onnistumaan, jos vastakkainasettelu jää tulevaisuuden politiikan valtavirraksi. Pelkoni on, että puolueet eriytyvät liian kauaksi toisistaan.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, erilaisten ajatusten liittämistä yhteen ja kansanvallan vaalimista. Yhteistyö yli puoluerajojen on välttämätöntä valtakunnallisessa sekä paikallisessa päätöksenteossa. Äänestäessä on hyvä muistaa, ettei yksikään puolue tai poliitikko päätä asioista yksin.

Politiikkaa ei tule tehdä maalaillen synkkiä kuvia muista puolueista tai poliitikoista. Katsellessa pääministeritenttejä päälle puhuminen sekä muiden epäkunnioitus huolestuttaa vaikeiden asioiden keskellä. Meidän on huolehdittava Suomalaisten turvallisuudesta, toimivista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä koulutuksesta. Samalla järjetön velkaantuminen tulee saada taitettua. Se ei tule onnistumaan valitsemalla kansanedustajiksi riitapukareita.

Olen itse mukana päätöksenteossa, sillä uskon yhteistyön ja kompromissien voimaan. Suomalainen yhteiskunta koostuu erilaisista mielipiteistä, jotka voidaan parhaassa tapauksessa nivoa yhteen. Pikavoittojen sijaan politiikassa tulee löytää yhteistä suuntaa suomalaisille tärkeistä peruspalveluista.

Aleksi Sandroos

Keskustanuorten puheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas (kesk.), Sastamala