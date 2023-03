On realistista tavoitella asunnottomuuden poistamista vuoteen 2027 mennessä, kirjoittaa Mikko Aaltonen.

Suomessa oli viime vuoden lopulla 3 686 asunnotonta. Heistä pitkäaikaisasunnottomia oli 1133. Asunnottomien määrä on laskenut Suomessa voimakkaasti. Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa asunnottomuus on vähentynyt. Vaikka asunnottomia on aiempaa vähemmän niin asunnottomuus on edelleen vakava ongelma.

Asunnottomuus loukkaa ihmisen perusoikeuksia ja estää oman elämän järjestämistä, vaikeuttaa monia asioita kuten työllistymistä sekä altistaa muille ongelmille kuten terveyshaitoille.

Suomessa asunnottomuutta on saatu vähennettyä sosiaalisen asuntotuotannon, asunnottomuuden torjunnan ohjelmien ja asunto ensin -periaatteen toteuttamisen avulla. Sanna Marinin hallitus asetti tavoitteeksi asunnottomuuden puolittamisen vuoden 2023 loppuun mennessä ja asunnottomuuden poistamisen vuoden 2027 mennessä.

On realistista tavoitella asunnottomuuden poistamista vuoteen 2027 mennessä. Tämä kuitenkin edellyttää aikaisempien kaltaista valtion perustamaa koko maan kattavaa ohjelmaa. Tämän ohjelman tulee olla selkeästi johdettu ja riittävästi rahoitettu. Ohjelman suunnitteluun tulee myös ottaa mukaan kaikki oleelliset toimijat kuten kaupungit, hyvinvointialueet ja järjestöt, jotka tekevät käytännön asunnottomuustyötä.

Suomen menestys asunnottomuuden vähentämisessä kiinnostaa Euroopassa. Monissa Euroopan maissa asunnottomuus on suuri ongelma. Toimin jäsenenä Euroopan alueiden komiteassa ja viime vuoden lopulla esitin komitean sosiaali-, koulutus-, kulttuuri-, ja tutkimusvaliokunnassa, että valiokunta kokoontuisi Tampereelle keskustelemaan asunnottomuuden poistamisesta. Esitykseni hyväksyttiin ja huhtikuussa Tampereelle saapuu yli sata paikallispäättäjää eri Euroopan maista tutustumaan asunnottomuustyöhön Suomessa. Euroopan parlamentti ja komissio ovat asettaneet tavoitteeksi asunnottomuuden poistamisen vuoteen 2030. Suomella on halutessaan iso rooli tavoitteen saavuttamisessa. Meillä on kokemusta ja osaamista miten asunnottomuus saadaan laskuun.

On tärkeää, että työ asunnottomuuden poistamiseksi jatkuu myös seuraavalla vaalikaudella. Työ edellyttää riittävää poliittista painoarvoa ja rahoitusta. Jokaisella pitää olla asunto.

Mikko Aaltonen

jäsen, European Platform on Combating Homelessness, eduskuntavaaliehdokas (vas.), Tampere