Suomalaisten osaamistaso on käännettävä nousuun, kirjoittaa Saana Vahvelainen.

Suomalaisten osaamistaso on käännettävä nousuun. Se on kohtalon kysymys menestymisemme kannalta. Ensimmäiseksi on laitettava pohja kuntoon, jotta jokaisella nuorella on peruskoulusta päästyään riittävät perustiedot- ja taidot. Kokoomus on ehdottanut perusopetuksen vahvistamista ja muun muassa osaamistakuun antamista siten, että luomme yhdenmukaiset vähimmäiskriteerit, jotka jokaisen peruskoulun päättävän nuoren on osattava voidakseen siirtyä toiselle asteelle.

Nykyinen hallitus päätti laajentaa oppivelvollisuutta ja laittaa rahat perusopetuksen ja oppimisen tuen vahvistamisen sijaan toisen asteen maksuttomiin oppimateriaaleihin. Seuraavan hallituksen on otettava koulutuspoliittiseksi ykköshankkeekseen perusopetuksen kuntoon laittaminen. Perusopetus tarvitsee riittävän pysyvän rahoituksen, ettei resurssit riipu erilaisista määräaikaisista hankkeista.

Inkluusio nykymuodossaan ei toimi, koska siitä on valitettavan usein tullut kuntien keino säästää menoja. Se pitää korjata, koska jokaisella oppijalla on oikeus saada tarvitsemansa tuki omassa lähikoulussaan.

Perusopetuksessa pitää keskittyä perusasioihin. Opetussuunnitelma on täynnä monenlaisia hienoja sisältöjä, mutta samaan aikaan suomalaisten luku- ja kirjoitustaito sekä matemaattiset taidot ovat heikentyneet.

Hallinnollisten paperitöiden sijaan opettajien pitää voida keskittyä perustehtäväänsä: opettamiseen sekä lasten ja nuorten kohtaamiseen. Aikuinen on koulussa auktoriteetti, jonka täytyy voida asettaa rajat oppimisrauhan turvaamiseksi. Sähköiset oppimateriaalit ovat olleet hyvä lisä, mutta jatkuva ruudun tai netin tuijottaminen vain lamaannuttaa ja heikentää oppimista.

Myöskään laadukasta varhaiskasvatusta ei saa unohtaa, koska se tasoittaa tutkitusti erilaisista taustoista tulevien lasten eroja. Edelleen on ongelma, että he, jotka eniten varhaiskasvatuksesta hyötyisivät, heikoiten sinne osallistuvat. Toteutetaan siis myös kaksivuotinen esiopetus ja tavoitellaan maksutonta varhaiskasvatusta.

Saana Vahvelainen

luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas (kok.), Kangasala