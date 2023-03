Meidän tulee tehdä nyt kestäviä ja kasvua tukevia investointeja, jolla voimme kasvattaa valtiontaloutta, kirjoittaa Jenni Kulmala.

Meidän täytyy tehdä järkevämpää rahapolitiikkaa ja inflaatiota tulee jarruttaa. Me emme voi ajaa MMT (Modern Money Theory) painotteista rahapolitiikkaa eteenpäin. Modernin rahateorian perusteella valtion, jolla on henkilökohtainen valuutta ei tarvitse huolehtia velkamäärän kasvusta, koska sitä voidaan aina painaa lisää korkojen maksua varten. Ainoa rajoite tälle on inflaatio, jota kohti olemme menossa tai jossa olemme jo parhaillaan.

Modernin rahateorian tarkoituksena on saada kaikista yhtä pärjääviä tasatuloisia. Otetaan siis niiltä, jotka tekevät ahkerasti töitä ja maksavat jo nyt suhteessa enemmän veroja kuin vähemmän tienaava. Onko tämä se vasemmistoliiton ja vasemmistoituneen sdp:n päiväuni? Työn ylenpalttinen verottaminen ei kannusta työn tekemiseen ja yritykset siirtyvät pienemmän verotuksen maihin.

Valtion velkarahat tulevat globaaleilta markkinoilta. EKP (Euroopan keskuspankki) on ostanut valtion velkakirjoja, jotta valtiot saisivat edelleen rahoitusta kansainvälisiltä sijoittajilta. Velkaantunut valtio saa myös heikommin lainaa, koska takaisinmaksukyky heikkenee. Nousukauden aikana liiallinen optimismi lainojen maksukyvyn suhteen on yleistä, mutta typerää. Miksi me mahdollistamme tämmöisen typeryyden ja haluamme vielä syventää suota missä olemme.

Meidän tulee tehdä nyt kestäviä ja kasvua tukevia investointeja, jolla voimme kasvattaa valtiontaloutta. Velkaa ei voi käyttää juoksevien kulujen tukemiseen. Kun valtio ottaa pidemmän aikavälin lainaa ja rahoittaa sillä näitä juoksevia kuluja, niin samalla se siirtää maksut maksettaviksi seuraaville sukupolville. Kun rahaa annetaan lisää valtiolle, niin sen arvo laskee. Inflaatiota täytyy näin pyrkiä korjaamaan nostamalla korkoja. Haluammeko verottaa lisää varsinkin, kun meidän tulisi kannustaa työntekoon ja yrittämiseen? Korkomenot vievät tälläkin hetkellä osan valtion budjetista, jonka voisimme käyttää hyvinvointivaltiomme ylläpitämistä varten. Velan määrällä on siis todellakin merkitystä, koska nollakorot eivät ole ikuisia.

Jenni Kulmala

kaupunginvaltuutettu (kok.), Ylöjärvi