Nyt on yksinasuvien vuoro – tarvitaan muun muassa yksinasuvien valtuutettu ja asumistukeen sinkkulisä

Yksinasuvat ovat jääneet perhepolitiikan varjoon, kirjoittaa Sofia Julin.

Suomessa on 1,3 miljoonaa yksinasuvaa ja esimerkiksi Tampereella kotitalouksista jo yli puolet on yksinasuvia. Yksinasuvien tarpeet ovat kuitenkin jääneet täysin perhepolitiikan varjoon, joten seuraavaksi on keskityttävä parantamaan meidän asioita. Yksinasuvien eriarvoinen asema on tunnistettava ja meidät on huomioitava kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Tällä hetkellä Suomessa on perhe- ja peruspalveluministeri, mutta seuraavassa hallituksessa on oltava myös yksinasuvien asioista vastaava ministeri, jotta yksinasuvien asioita voidaan edistää määrätietoisesti ja yli vaalikausien. Sen lisäksi on perustettava yksinasuvien valtuutetun toimi. Parlamentaarinen työryhmä puolestaan voisi luoda poikkihallinnollisen ohjelman, joka tarkastelee yksinasuvien tilannetta ja laatii toimenpideohjelman yksinasuvien aseman parantamiseksi Suomessa.

Yksinasuvien toimeentulon ja verotuksen osalta on tärkeää parantaa yksinasuvien sosiaaliturvaa siten, että se huomioi heidän korkeamman köyhyys- ja syrjäytymisriskin sekä suhteessa suuremman taloudellisen vastuunsa. Verotusta on neutralisoitava siten, että se ei syrji yksinasuvia. Yksinasuville on kohdennettava verovähennys, joka edesauttaa heidän taloudellista yhdenvertaisuuttaan.

Työasuntovähennys ja kotitalousvähennys kohtelevat yksinasuvia selkeästi syrjivästi perheisiin nähden, joten työasuntovähennys on laajennettava koskemaan myös yksinasuvia ja kotitalousvähennys on muutettava kotitalouskohtaiseksi etuudeksi.

Asumisen osalta voitaisiin lisätä yhteisöllisyyttä, koska yksinasuminen ei aina ole ihmisen oma valinta. Yhteisöllisissä asumismuodoissa voisi olla esimerkiksi monipuolisia yhteisiä palveluita ja yhteiskäyttötiloja. Tämän mahdollistamiseksi on purettava sääntelyn esteitä kaavoituksessa. Myös yksiöiden ja kaksioiden rakentamista on lisättävä, jotta asumisen hinta ei karkaa käsistä. Koska yksinasuva ei voi jakaa vuokraansa kenenkään kanssa, on asumistukeen luotava niin sanottu sinkkulisä, jonka ansiosta yksinasuvien asumistuki olisi korkeampi.

Yksinasuvien unelmointi omistuasumisesta ei myöskään saa jäädä vain haaveeksi, vaan omistusasuminen on mahdollistettava nykyistä helpommin yksinasuville kartoittamalla esimerkiksi ASP-järjestelmän kehittämismahdollisuuksia ja muita vaihtoehtoja.

Myös me yksinasuvat ansaitsemme osamme politiikalta – nyt on yksinasuvien vuoro!

Sofia Julin

Sdp:n yksinasuvat-työryhmän puheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas (sd.), Tampere