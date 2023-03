Pidetään liikenteessä kannustava ja rakentava ilmapiiri,jotta kaikilla olisi mukava ajaa.

Oletko ikinä lähtenyt kiireessä töihin ja jäänyt mopoauton taakse jumiin? Ärsyttääkö, kun traktori tukkii väylän etkä pääse ajoissa palaveriin? Alatko tööttäilemään vai laitatko pitkät valot päälle?

Mieti nyt hetki! Moni valittaa mopoautoista, traktoreista tai vaikka skoottereista tiellä, koska ne tukkivat liikenteen. Onko se hitaiden ajoneuvojen vika, että he kulkevat hitaasti; vai onko se sinun huonon ajankäytön syy?

Mopoautot saavat lain mukaan kulkea 45 km/h ja liikennetraktorit 50 km/h, joten älä ylläty hitaiden ajoneuvojen ollessa hitaita.

Olet varmaan nähnyt, kun mopoautoja ohitetaan todella läheltä tai mopoja kiilataan? Oletko räpäyttänyt pitkiä hitaalle mönkijälle?

Hidas ajoneuvo ei ole vastuussa, jos et heti pysy ohittamaan. Muista siis kärsivällisyys hitaiden ajoneuvojen kanssa. Maininnan arvoista on myös muistaa etäisyys ohittaessa pienempiäkin ajoneuvoja, ja muistaa valita sopiva hetki, jossa ohittaa, jotta et itse aiheuta niin sanottuja läheltä piti tilanteita vastaantulevien kanssa.

Monelle 15-vuotiaalle nuorelle hitaampi kulkuneuvo on todella tärkeä, mitä tulee harrastuksiin ja kouluun kulkemiseen. Ajoneuvo antaa nuorille mahdollisuuden itsenäistyä ja ottaa vastuuta.

Onhan se valitettava fakta, että monet mopoilijat ja mopoautoilijat eivät aina ole kaikista kypsimpiä kuskeja, mutta kun teet oletuksia kaikista hitaan liikenteen kuskeista, olet osa ongelmaa. Katso jokaista ajoneuvoa yksilöinä, äläkä vihaa jokaista mopoautoa vain sen takia, että oletat kaikkien rikkovan liikennesääntöjä.

Pidetään liikenteessä kannustava ja rakentava ilmapiiri,jotta kaikilla olisi mukava ajaa.

Saana Ulvinen

9. lk, Kanavan koulu, Lempäälä