Mitä korkeampi äänestysprosentti on, sen paremmin demokratia on toiminut

Meillä Suomessa demokratia pääsääntöisesti toimii, vaikka vaalien tulos ei aina kaikkia miellytä, kirjoittaa Janne Ojala.

On hienoa, että meillä Suomessa on mahdollisuus äänestämällä vaikuttaa demokraattisissa vaaleissa. Demokraattisten vaalien toteutuminen ei ole kaikkialla itsestään selvyys. Tähän voivat vaikuttaa maiden historiat ja niiden valtaapitävät. Esimerkkejä on hyvin läheltäkin itärajamme takaa.

Itse olin puolustamassa demokratian ja rauhan toteutumista Lähi-idän Libanonissa vuosina 1997–2000. Muistan, miten olimme joutua paikallisvaalien välikappaleeksi, kun kaksi valtaapitävää puoluetta, Amal ja Hezbollah halusivat näyttää voimaansa paikallisille hyökkäämällä valvomallemme alueelle raskaasti aseistettuna. Tilanteesta selvittiin suomalaisen YK-henkilöstön päättäväisyydellä kuitenkin lopuksi pienin vaurioin.

Meillä Suomessa demokratia pääsääntöisesti toimii, vaikka vaalien tulos ei aina kaikkia miellytä, on sen kanssa kuitenkin elettävä. Seuraavissa vaaleissa sitten taas punnitaan, kenen johtavilla ajatuksilla mennään eteenpäin. Mielestäni ei ole myöskään kovin viisasta ennen vaalitulosta esittää ajatuksia, että kenen kanssa emme ainakaan tee yhteistyötä. Tämä mielestäni osoittaa tietyllä tavalla kypsymättömyyttä yhteisten asioiden hoitoon ja jopa demokratian halventamista.

Valtaapitävien on kuitenkin muistettava pitää huolta koko maasta ja kansasta, mutta ei koko maailmasta. Suomen ja suomalaisen etu on oltava aina etusijalla, johan sen määrittelee edustajan tittelikin: kansanedustaja.

Kehotan kaikkia käyttämään ääntänsä. Mitä korkeampi äänestysprosentti sen paremmin demokratia on toiminut.

Janne Ojala

Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen, aluevaltuutettu (vara), monipalveluvaliokunnan jäsen, eduskuntavaaliehdokas (ps.), Kihniö