Vaalipuheet ovat täynnä huolta vanhuspalveluiden tilanteista. On hyvä, että ongelmat kartoitetaan, mutta pitää myös puhua, miten luodaan toimivat ja joustavat palveluketjut, joiden kautta asiakkaita tuetaan, avunsaantia nopeutetaan, turhia byrokratiakiemuroita karsitaan. Ei vain mitä vaan myös miten.

Hyvinvointialueen toiminnallinen kehittäminen on alussa. On ymmärrettävää, että organisaatio on saatava kuntoon: on ollut vaikeaa sijoittaa kunnista tulleet hyvin erilaiset toimet ja virat uusiin tehtäviin, henkilökunta etsii paikkaansa ja tehtäväänsä. Tällä hetkellä asiat kenttätason toimintojen kohdalla, asiakkaan kannalta katsottuna, ovat äärettömän sekaisin. Ja ketkä kärsivät: huonokuntoiset, pärjäämättömät vanhukset, sairaat apua etsivät ihmiset.

Arjen työssä on monia uudelleen sovittavia toimintakäytäntöjä. Niiden joustava arjessa toteuttaminen, jolloin samoja periaatteita ymmärtää ja toteuttaa koko työketjun työntekijäkunta, on erittäin haastava kehittämistavoite ja sen sisäistäminen ottaa aikaa. Näinkin se on mutta…..

Vanhuspalveluiden asiakkuus mitataan niin sanotun RAI-mittariston kautta. Se on laaja kysymyssarja, jonka kautta asiakkaan palvelutarve arvioidaan. Palvelutarve tarkistetaan vuosittain, omaisten läsnäolo tässä tilanteessa myös mahdollistetaan. Palvelutarpeen muuttuessa, asiakkaan kuuluu saada asiasta päätös valitusoikeuksineen. Tuntuu selkeältä toimintalinjalta.

Arjessa tästä mittauksesta on tullut pelätty viikatemies. Kiireiset ja ylityöllistetyt työntekijät tekevät kyseisen selvityksen toimenpiteenä ja asiakokonaisuuden hallintaan liittyviä tekijöitä sivuuttaen, varmaankin kiireen vuoksi. Omaisten kutsuminen mukaan tapahtumaan on yksi tällainen asia.

Olen seurannut tapahtumaa, missä kotihoitoa 4 vuotta saaneelta, yli 90-vuotiaalta vanhukselta RAI-mittauksen perusteella poistettiin kotipalvelut sekä turvapuhelin. Omaisia ei ollut mukana eikä vanhus itsekään tajua, että häntä olisi ”pisteytetty”. Palveluiden lopettamisesta tuli puhelimitse tieto pari kuukautta RAI-mittauksen jälkeen. Kirjallinen päätös valitusoikeuksineen vasta pyynnön jälkeen. Kasvokkaista neuvottelua ei järjestynyt ja näin ainoa tie asian korjaamiseksi oli valitustie.

Tämäkö on uuden hyvinvointialueen strateginen linjaus asiakastyössä: asiakkaalla on valitusoikeus, niin kuin vastaus kuului.

Kirjoitukseni kautta puhun monen asiakkaan hädästä: kun ei arjessa tiedä kenelle voi normaalisti puhua ja kuka kuuntelee. Kuka kuuntelee ja auttaa asiakasta tässä isossa muutostilanteessa, jonka aikana kuitenkin on voitava arkea elää.

Maikki Hämäläinen-Ylikahri

Lempäälän seniorineuvoston jäsen, hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsen, Lempäälä