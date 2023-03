Tilanne on epäselvä – mitä maksaa käynti asiantuntijahoitajan vastaanotolla?

Mitä muita ammattiryhmiä kuin diabeteshoitajia uudet hoitajamaksut koskevat? Mikä on tilanne esimerkiksi sydän-, reuma-, astma- ja unihoitajien käyntimaksuissa, kysyy Marjatta Stenius-Kaukonen.

Artikkelista diabeteshoitajien käyntimaksuista (AL 18.3.) on vaikea saada selvää, keneltä jatkossa peritään diabeteshoitajien vastaanotoista käyntimaksu 41,80 euroa ja kenelle diabeteshoitajien käynnit ovat edelleen maksuttomia.

Tosiasia on se, että Taysin keskussairaalassa, Valkeakosken ja Sastamalan sairaaloissa ei diabeteshoitajien käynneistä ole tähän mennessä peritty maksuja, mutta nyt useimmista käynneistä pitäisi alkaa periä 41,80 euroa. Tämä on kohtuutonta eikä maksua vielä ole alettu periä, koska siihen on yritetty saada korjausta niin diabeetikoita hoitavien kuin Pirhan valtuutettujen toimesta. Valtaosa diabeetikoista ei tiedä vielä uusista maksuista.

Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirhan johtajille ja päättäjille on kuitenkin kerrottu, että erikoissairaanhoidon asiakasmaksuja ei ole korotettu Pirhan alueella, vaan ne ovat pysyneet samoina kuin aiemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Pirhan valtuusto on 16.8.2022 päättänyt 1.1.2023 voimaantulleet asiakasmaksut. Päätöksen mukaan: ”Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 41,80 euroa/käynti. Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon vastaanotot ovat maksullisia. Kerryttää maksukattoa. Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille ja rintamaveteraaneille.

PSHP:n hallitus oli viimeksi 24.1.2022 päättänyt maksuista, että erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu on 41,80 euroa, mutta päätöksessä ei ole eritelty minkä ammattiryhmien käynneistä maksu peritään.

Diabeteshoitajalla käydään ennen lääkärikäyntiä ja usein myös sen jälkeen. Tällöin maksua ei peritä. Usein hoitajalla käydään ilman lääkärikäyntiä, jolloin 41,80 euron maksu alettaisiin periä.

Erityisen epäoikeudenmukaiseksi uuden maksun tekee se, että Tampereen diabetesvastaanotolla ja muissa perusterveydenhuollon yksiköissä, joissa on diabeteksen hoitoon erikoistunut lääkäri, hoidetaan tyypin 1 diabeetikoita ja niin sanottuja vaativia tyypin 2 diabeetikoita samoin kuin Taysin poliklinikoilla. Niissä kaikki hoitajakäynnit ovat maksuttomia ja lääkärikäynneistäkin peritään 20,90 euroa korkeintaan kolme kertaa vuodessa.

Pirhan valtuusto on myös päättänyt, että käyntimaksu erilaisista terapioista on 11,60 euroa. Esimerkiksi Tampereella, Orivedellä, Valkeakoskella, Sastamalassa ja useissa pienemmissä terveyskeskuksissa jalkojenhoitopalvelut olivat maksuttomia. Myös muut terapiapalvelut ovat useissa kunnissa olleet maksuttomia, toisissa maksullisia.

Asiakasmaksulaki ei määrää perimään maksuja erikoissairaanhoidosta, vaan määrittelee ainoastaan enimmäismaksun, joka voidaan joko periä tai jättää kokonaan perimättä tai alentaa maksua.

Uudet hoitajamaksut eivät koske vaan diabeteshoitajia. Mitä muita ammattiryhmiä uudet maksut koskevat? Mikä on tilanne esimerkiksi muiden asiantuntijahoitajien kuten sydän-, reuma-, astma- ja unihoitajien käyntimaksuissa?

Pirhan valtuusto on vaatinut yksimielisesti, että asiakasmaksutason vaikutuksia seurataan ja tulevaisuudessa asiakasmaksuja voidaan alentaa tai osasta niistä voidaan luopua, mikäli sen katsotaan olevan ennaltaehkäisyn tai hoidon oikea-aikaisuuden kannalta tarpeellista tai muusta syystä taloudellisesti kannattavaa. Tämä arvio pitäisi tehdä pikaisesti ja jättää uudet maksut jättää perimättä, kunnes arvio on tehty.

Monet pitkäaikaissairaat joutuvat koko loppuikänsä käymään Taysin poliklinikoilla. Samoilla potilailla ja samoissa perheissä on usein monia vaikeita pitkäaikaisia sairauksia. Silloin kun sairauden etenemistä ja komplikaatioita voidaan ehkäistä hyvällä hoidolla, ei potilasmaksuilla maksuilla pidä vaikeuttaa hoitoon hakeutumista. Kalleinta on huono hoito ja hoitamattomuus.

Marjatta Stenus-Kaukonen

kunniapuheenjohtaja, Tampereen Diabetesyhdistys