Verorahojen järkevä käyttö on varmistettava – mikä on tärkeintä?

Nyt on oikea aika toimia, jos haluamme Suomen menestystarinan jatkuvan, kirjoittavat Anna-Kaisa Ikonen ja Elina Valtonen.

Maailmansotien jälkeen Suomen pieni sisukas kansa lähti raunioista. Olimme läntiseen Eurooppaan verrattuna köyhiä, mutta Suomi alkoi nousta henkeäsalpaavaa tahtia. Maata rakennettiin rinta rinnan. Se teollistui, ihmisten vapaus lisääntyi, koulutus parani ja yhä useamman elämässä avautui tilaa valinnoille. Syntyi suomalainen hyvinvointiyhteiskunta.

Ajat ovat muuttuneet. Nyt meitä haastavat Venäjän hyökkäyssodan seuraukset, osaamisen ongelmat ja kansantalouden kasvun laahaaminen. Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on varmistaa, että kovalla työllä rakennettu suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kantaa myös seuraavat sukupolvet. Se onnistuu vain, jos talouden pohja on kunnossa ja talous kasvaa.

Sen lisäksi on varmistettava, että yhteiset verorahamme ovat järkevästi käytössä; kohdentuvat oikein ja todella vaikuttavat. Se tarkoittaa monessa asiassa priorisointia: mikä on meille tärkeintä? Koulutus ja osaaminen ovat Suomen menestyksen perusta. Hyvä hoiva kuuluu kaikille. Suomen turvallisuus on taattava. Näiden kaikkien pitää olla tärkeyslistan kärjessä, ja se pitää sanoa ääneen.

Me haluamme Suomen, jonka menestystarina jatkuu myös tulevaisuudessa. Nykyisistä vahvuuksista on pidettävä kiinni, mutta meidän on uskallettava myös kokeilla, yrittää ja kehittää. On ajateltava kokonaisuuksia ja uudistettava rohkeasti – keksittävä uusia tapoja viedä yhteiskuntaamme kestävästi eteenpäin.

Yksi esimerkki ovat hyvinvointialueet, joiden rahoituksen riittävyydestä keskustellaan nytkin vilkkaasti. Sen on oltava kestävällä tasolla. Jokainen lapsi ansaitsee mahdollisuuden hyvään tulevaisuuteen ja jokainen ikääntyvä arvokkaan vanhuuden. Siitä ei pidä tinkiä. Suomen väestö kuitenkin ikääntyy, ja kustannukset nousevat tulevina vuosina joka tapauksessa. Siksi uudistuksen hetkellä on käytettävä myös uudistuksen mahdollisuus. Ei ole järkeä tehdä jättimäistä hallinnollista muutosta vain siirtääkseen paperit kansiosta toiseen. Hyvinvointialueilla pitää etsiä aidosti uusia tapoja tehdä ja hyödyntää yhteiskunnan kaikki osaaminen, jotta palvelut toimisivat tehokkaasti ja rahat voidaan keskittää tärkeimpään: hoitoon.

Suomen menestystarina pohjaa ihmiseen ja hänen osaamiseensa. Meidän on suojeltava koulutusta ja kehitettävä sitä. Suomalaisen osaamisen on oltava maailman huippua.

Talous kasvaa vain, kun ihmisillä on intoa, osaamista ja mahdollisuuksia mennä eteenpäin, jokainen omalla tavallaan ja alallaan. Tarvitsemme työelämän, joka ei uuvuta, vaan suo onnistumisen nautintoja. Tarvitsemme kannustimia yritysten tuotekehitykseen, innovaatioihin sekä mahdollisuuksiin yrittää ja ponnistaa maailmalle. Huippukoulutuksemme menee hukkaan, jos meillä ei ole myös huippuluokan yrityksiä – ja sama toisinpäin: huippuyrityksemme eivät pääse kukoistamaan, jos niillä ei ole riittävästi osaajia.

Suomen seuraavaa menestystarinaa emme kirjoita me poliitikot, vaan ihmiset, joiden pitää saada kurottaa tähtiin. Siinä menestystarinassa ovat avainroolissa vapaus valita ja halu kantaa vastuuta.

Keinot Suomen menestyksen takaamiseksi ovat olemassa. Seuraavaksi pitää uskaltaa päättää.

Anna-Kaisa Ikonen

kokoomuksen varapuheenjohtaja, pormestari, eduskuntavaaliehdokas (kok.), Tampere

Elina Valtonen

kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja, eduskuntavaaliehdokas (kok.), Espoo