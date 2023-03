Nopea silmäys Suomen ja Ruotsin väestötilastoihin osoittaa, että vain toisella näistä maista on tulevaisuus, ja se maa on Ruotsi, kirjoittaa Ilkka Mäkinen.

Suomessa on kovasti kauhisteltu Ruotsin jengilevottomuuksia, ja näinä päivinä läntisestä naapurista on käynyt täällä ruotsidemokraattien puheenjohtaja varoittelemassa suomalaisia tekemästä samoja virheitä kuin Ruotsissa.

On totta, että Svean maassa on tehty virheitä ja tilanne on juuri tällä hetkellä vaikea, mutta samalla unohdetaan, että kaikkein suurimmissa asioissa Ruotsi on tehnyt oikein.

Nopea silmäys Suomen ja Ruotsin väestötilastoihin osoittaa, että vain toisella näistä maista on tulevaisuus, ja se maa on Ruotsi. Viimeinen suomalainen syntyy 2060-luvulla, sitten täällä valot sammuvat. Samaan aikaan Ruotsi on elävä, rikas ja vapaa maa, niin kuin se on jo nyt.

Ilkka Mäkinen

Lempäälä