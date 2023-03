Kuinka kauan Suomi on turvallinen maa, kysyy Janne Rauma.

Turvallisuus Suomessa ei ole enää itsestäänselvyys. Olemme saaneet viime kuukausina lukea aivan liikaa erityisesti nuorten väkivallanteoista ja hieman aiemmin paljon enemmän jengiväkivallan noususta. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että olemme ottaneet askeleen erittäin huolestuttavaan suuntaan. Tuntuu, että emme ole tehneet tarpeeksi näiden tapahtuneiden välttämiseksi.

Nuorten väkivaltatilastoissa näkyy huolestuttava kasvu viime vuosilta, osittain jopa 100 prosentin kasvua alle 15-vuotiaiden osalta. Myös jengitilanne on huolestuttava. Tällä hetkellä se näkyy karuna pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa suuremmissa kaupungeissa. Liikehdintää tämäntyyppiseen toimintaan alkaa olla silti jo muuallakin. Emme halua nähdä, mitä vielä voi olla edessä.

Kaikki on vielä korjattavissa. Tähän tarvitsemme yhteishenkeä ja tahtotilaa. Varhainen puuttuminen on yksi ratkaisu. Tarvitsemme keinot, joilla tunnistaa ongelmat ajoissa. Koulut tarvitsevat työkaluja puuttumiseen. Moniviranomaisyhteistyötä on lisättävä. Olen omassa arjessani toimiessani jo 20 vuotta poliisina huomannut, että tämä ei ole mahdollista, ellei resursseja lisätä. Koulut, sosiaalityö ja poliisi tarvitsevat lisää henkilöstöä, jotta tuleviin haasteisiin pystytään vastaamaan. Muuten priorisointi tulee olemaan karua.

Viranomaiset täytyy saada sinne, missä nuoret ovat. Se tarkoittaa nykyään sosiaalista mediaa, kouluja ja nuorten tapahtumia ja kaikkea, missä nuoret ovat.

Terveydenhuolto on myös tärkeä osa tämän ongelman ratkaisua. Nuorten terapiat, kuin myös kodissa vanhempien jaksaminen, vaatii tulevaisuudessa suurempia panostuksia. Tulee kehittää järjestelmä, missä terapiaan pääsee nopeasti, jotta vaikeisiin tilanteisiin saataisiin nopeammin apua ja vältettäisiin jopa pidemmän terapian tarve. Joka tapauksessa pidemmänkin terapian saatavuutta tulee helpottaa ja lisätä.

Suurin toiveeni ja tahtotilani on, että me kaikki ymmärrämme tässä tilanteessa vastuumme. Näyttäkäämme me aikuiset hyvää mallia lapsillemme ja lopettakaamme turhat haukkumiset ja eriarvoistamiset. Puututaan yhdessä väärään käytökseen.

Janne Rauma

poliisi, eduskuntavaaliehdokas (liik.), Lempäälä