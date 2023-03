Tampereen Komediateatterin esityksiin pääsee pyörätuolilla ja rollaattorilla – lipputoimistoon on liikuntarajoitteisen vaikea päästä

Pyörätuoliluiska löytyy pääsisäänkäynniltä, henkilönostin portaikosta ja perinteinen hissi vie päänäyttämölle ja ravintolateatteriin, kirjoittaa Tampereen Komediateatterin toimitusjohtaja Teemu Ojala.

Mielipidekirjoituksessaan Raija-Liisa Stenberg kirjoitti, että liikuntarajoitteisen on hankala päästä osaan teattereista (AL 12.3.), ja että Komediateatteriin heillä ”ei ole mitään asiaa”.

Totta on, että lipputoimistoomme liikuntarajoitteisen on vaikea päästä; vanha museoviraston suojelema talo asettaa omat rajoitteensa ja olemme pahoillamme tilanteesta. Liikuntarajoitteisia katsojiamme, kuten muitakin, palvelee myös Kulttuurimyymälä Aplodi osoitteessa Tampereella Hämeenkatu 14 B:ssä. Sinne on esteettömämpi pääsy.

Sen sijaan varsinaisiin esityksiimme esimerkiksi pyörätuolilla ja rollaattorilla kyllä pääsee. Pyörätuoliluiska löytyy pääsisäänkäynniltä, henkilönostin portaikosta ja perinteinen hissi johdattaa sekä Päänäyttämöllemme että Ravintolateatteriin. Vahtimestarimme auttavat mielellään.

Lipputoimistostamme lipun voi myös soittamalla etukäteen, varata ja lunastaa teatteriin tullessaan. Tällöin lipputoimistoomme pääsee kulkemaan pääoven kautta.

Opastamme mielellämme kaikkia asiakkaitamme puhelimitse ja paikan päällä.

Teemu Ojala

toimitusjohtaja, Tampereen Komediateatteri