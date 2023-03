Ehdotan alkuomavastuun ja vuosiomavastuun poistoa ja kaikille normaalit Kelan lääkekorvattavuudet, kirjoittaa Tuula Tikka.

Kelan tehtävänä on turvata väestön perustoimeentuloa. Kela huolehtii Suomessa sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa. Sosiaaliturvan tarkoituksena on tasata perheiden ja yksilöiden välisiä tuloeroja ja vähentää köyhyyttä ja taata kaikille riittävä toimeentulo ja huolenpito. Kela kehittää aktiivisesti sosiaaliturvaa ja sen toimeenpanoa. Riittävä sosiaaliturva on osa ihmisoikeuksia. Nämä ovat Kelan arvot ja tavoitteet.

Olen eri mieltä, että Kelan nykyinen 50 euron alkuomavastuu vuosittain on tasapuolinen ja parantaa suomalaisten terveydentilaa tai taloutta. Kelan kuluja säästyy maksimissaan 250 miljoonaa euroa, mutta väitän, että säästö nollautuu kun vuosimaksukaton täyttymisen jälkeen liki maksuttomien lääkkeiden virta apteekista alkaa.

Toimiessani terveyskeskuslääkärinä huomasin, ettei alkuvuoden lääkkeitä haettu korvaamattomuuden vuoksi. Hinta saatettiin jopa tarkistaa apteekista ja jättää ostamatta. Joidenkin potilaiden kohdalla tämä johti sairauden pahentumiseen ja sairaalaan, jopa tehohoitoon joutumiseen, mikä on kalleinta terveydenhuollossa. Toimeentulotuki kattaa lääkkeet, jolloin aiemmin kunta, nykyisin Kela joutuu niissä maksumieheksi ja ongelmaa ei ole.

Kelan lääkkeiden vuosimaksukatto noin 600 euroa johtaa siihen, ettei juuri kukaan tavanomaisien hintaputkessa olevien lääkkeiden käyttäjä saa koskaan loppuvuotta liki maksuttomia lääkkeitä. Toisten vuosimaksukatto taas täyttyy ensimmäisellä apteekkikäynnillä. Ei voi sanoa, että lääkekorvattavuus olisi tasapuolinen kaikille. Ei ainakaan, jos systeemi johtaa liikalääkintään ja turhiin hoitoihin.

Terveyskeskuslääkärinä tutustui myös lääkkeiden hamstrausilmiöön. Vuosimaksukaton täytyttyä haettiin apteekista kaikki mahdolliset lääkkeet mitä resepteillä oli. Tämä tapahtui ennen vuodenvaihdetta, kun oma lääkäri oli lomilla ja apteekissa ruuhka. Lääkeuusintoja tuli päivystyksenä ja kiireessä helposti turhia uusintoja. Apteekille maksukatosta tulee lisäkulua, tosin tämä lienee apteekkiseurantaa, jos Kela-korttia käytetään.

Maksukattoa voi käyttää väärin. Lääkkeitä voidaan hakea koko taloudelle. Tämä ei ole iso asia, mutta se ei ole oikein. Jos maksukattoa ei olisi, ei tulisi turhia lääkityksiä, lääkkeet säilytettäisiin asianmukaisesti ja ei tulisi epäilyä, että lääkkeen saaja ei olisi saanut asianmukaista ohjeistusta lääkkeen käytöstä. Lääkkeiden antaminen on laitonta lääkäritoimen harjoittamista.

On lääkkeitä, joilta Kela-korvattavuus on poistettu. Tästä ryhmästä voisi mainita vaikka sydänaspiriinin ja naisten vaihdevuosihormonivalmisteet, joista käytetyimmät eivät ole korvauksen piirissä. Samoin ikäihmisille elintärkeät laksatiivit eli ummetuslääkkeet eivät kuulu, vaikka ne voivat maksaa satoja euroja vuodessa. D-vitamiinivalmisteista korvattavuutta on harvalla tuotteella, vaikka ne ovat lääkärin määräämiä. Pienieläkkeinen vanhus ei saa Kelan arvojen mukaista etua.

Ehdotan alkuomavastuun ja vuosiomavastuun poistoa ja kaikille normaalit Kelan lääkekorvattavuudet. Kokonaan korvattavat ja kalliit lääkkeet ovat asia erikseen ja niistä säädetään erikseen. Jos lääkekulut ovat tuloihin ja eläkkeeseen nähden korkeat, myönnetään niille edelleen korvauksia ja vähennyksiä verotuksessa erityisverovähennyksin.

Lääkehoidossa vain otettu lääke auttaa. Minun lääkkeeni terveydenhuollon kriisiin on auttaa Kelaa uusiutumaan, jotta jokainen suomalainen saa parasta mahdollista terveydenhuoltoa, johon apteekkitoiminta kuuluu olennaisena osana. Liike Nyt kannattaa yrittämistä ja kilpailua, mutta lääkkeet kuuluvat apteekkiin. Kelan lääkekorvattavuudet ovat hieno asia Suomessa, mutta päivittämistä tarvitaan.

Tuula Tikka

entinen terveyskeskuslääkäri, eduskuntavaaliehdokas (liik.), Tampere