Ilman digilaitteita ja palveluita on karkeasti arvioiden 600 000 eri ikäistä suomalaista, kirjoittaa vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.

Valtiovalta on viime aikoina selkeästi linjannut, että julkisissa palveluissa asioidaan jatkossa yhä enemmän sähköisesti. Nyt tarvitaan valtakunnallinen suunnitelma vastuutahoineen siitä, miten erityisesti iäkkäät kansalaiset saavat riittävän tuen sähköisten palveluiden turvalliseen ja sujuvaan käyttöön. Samoin on välttämätöntä tehdä koko maan kattavia toimia, jotta asiointi onnistuu ilman digitaalisia laitteita ja taitoja.

Eduskuntavaalit ovat pian. Valitettavasti digitalisaatioon liittyvät haasteet näkyvät harvan ehdokkaan tai puolueen kärkivaaliteemoissa, vaikka asia koskettaa yli puolta miljoonaa ihmistä Suomessa. Emme tule koskaan olemaan tilanteessa, jossa kaikki käyttävät digitaalisia palveluita ja kaikilla on riittävät taidot niiden sujuvaan ja turvalliseen käyttöön.

Vanhusasiavaltuutetun lakisääteinen ja valtakunnallinen toiminta alkoi hieman yli vuosi sitten. Ensimmäisen vuoden aikana suuri osa yhteydenotoista koski ikääntyneiden ihmisten vaikeuksia hoitaa asioitaan sähköisesti ilman riittävää digitukea tai asioida muutoin kuin sähköisesti. Ilman digilaitteita ja palveluita on karkeasti arvioiden 600 000 eri ikäistä kansalaista. Ilman riittävää digitukea on tätäkin suurempi joukko.

Digitalisaation myötä on syntynyt uudenlaista eriarvoisuutta. Kaikkein suurimpia vaikeuksia on heillä, joilla ei ole varallisuutta tai osaamista hankkia digilaitteita ja -yhteyksiä tai joille on keskimääräistä vaikeampaa opetella riittäviä digitaitoja eikä läheisiä ihmisiä heitä tukemassa.

Digitaidoista on tullut kansalaistaito. Julkisen vallan on otettava vastuuta siitä, että kaikilla kansalaisilla on todelliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet hankkia ja ylläpitää digitaitojaan. Vanhusasiavaltuutettuna ehdotan, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan kunnille koordinaatiovastuu iäkkäiden digiopastuksesta. Samoin ehdotan, että heille, jotka asioivat muutoin kuin sähköisesti perustetaan kansallinen asiointikanava, josta he saavat asiointiinsa välttämätöntä tietoa.

Jokaisella, joka on kykenevä tekemään päätöksiä omasta elämästään, on oltava oikeus hoitaa omia asioitaan. Digitalisaatio ei saa johtaa siihen, että henkilö joutuu valtuuttamaan jonkun toisen hoitamaan asioitaan vain siksi, ettei itsellä ole riittäviä digitaitoja.

Päivi Topo

vanhusasiavaltuutettu