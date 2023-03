On surullista, että kaikki taksiyrittäjät kärsivät siitä, että epärehelliset toimijat pilaavat maineen.

Jokin aika sitten olin menossa päiväristeilylle Tallinnaan. Suunnittelin, että menen junalla Helsinkiin ja siitä taksilla satamaan. Aikuiset lapset käskivät käyttää sporaa ja ehdottomasti kielsivät hypätä ties mihin taksiin. Noudatin heidän ohjeitaan.

Tallinnassa päätin mennä taksilla Viru-hotellin edestä satamaan, kun oli aika lähteä pois. Menimme yhdellä laivalla ja palasimme toisella. Halusin varmistua, että päädyn kerralla oikeaan terminaaliin. Ystävällinen kuljettaja ajoi kyydin, hinta 12 euroa. Viron taksimatka meni mukavasti ja palvelusta jäi luotettava kuva.

Joitakin päiviä myöhemmin matkustin junalla Tampereelle. En ajatellut, että taksin ottaminen Tampereen rautatieasemalla on yhtä lailla riski kuin Helsingissä. Otin asemalta taksin ja alusta alkaen tietyistä asioista johtuen mietin, nousinko ”väärään” autoon. Noin neljän kilometrin matka maksoi noin 23 euroa. Taksista pois lähtiessä näin, että auton kyljessä luki Taksi Tampere eli oletin ottaneeni ”oikean” auton.

Taksikuitin hinnoittelu ja Taksi Tampereen netissä ilmoitetut hinnat eivät täysin täsmänneet. Laitoin Taksi Tampereelle kyselyn ja kuvan kuitista. Minulle vastattiin tarkastajan toimesta, että olin valinnut ”villin” taksin, jonka kyljessä lukee kyllä hämäysmielessä Taksi Tampere, mutta auto ei ole heidän autojaan ja siksi hinnoittelu ei ollut sama. Minua neuvottiin ottamaan yhteyttä halutessani Traficomiin ja poliisiin. Poliisia asialla en lähtenyt vaivaamaan, mutta Traficomiin olin yhteydessä. Euroja ei niin paljon liikaa kulunut, että siksi olisin nähnyt vaivaa, mutta olennaista oli minusta se, että väärällä logolla auton kyljessä hämätään asiakkaita luulemaan ”väärää” autoa Taksi Tampereen autoksi.

Traficom ilmotti, että mielipiteeni on huomioitu, mutta varsinainen valitus minun tulisi tehdä ensisijaisesti palvelun tarjonneelle yrittäjälle tai Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. En jaksa uskoa, että on mitään hyötyä, jos otan yhteyttä taksiyrittäjään, joka on autonsa kylkeen laittanut ”väärät” tarrat hämäysmielessä, enkä viitsi enää olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon saadakseni sieltä taas uuden vastauksen, joka on yhtä tyhjän kanssa.

Hieno juttu, että Virossa taksiin voi luottaa. Surkeaa, että Suomessa enää näin ei ole. Nyt on puhelimessa sovellus myös siitä, miten Tampereella raitiovaunulla pääsee liikkumaan eli en tarvitse enää taksia. Surullista, että kaikki taksiyrittäjät kärsivät siitä, että epärehelliset alan toimijat pilaavat alan maineen. Ihmettelen, että hämäysmielessä voidaan käyttää taksin kyljessä vääriä logoja ilman, että ketään kiinnostaa asiaa valvoa ja siihen puuttua. Kohtuutonta, jos asiakkaan on osattava ennakkoon itse katsoa, onko logot oikein vai hämäystä.

Jo aiemmin on ollut päivänselvää, miten epäonnistunut lakimuutos, jolla taksiala vapautettiin, oli. Muutokseen sisältyy paljon sellaista, jonka johdosta suomalaisen taksitoiminnan tila on nyt kertakaikkisen surkea. Esimerkiksi ei ollut ymmärrystä sille, miten päivystysvelvoitteen poistaminen vaikutti siihen, että enää haja-asutusalueella taksia ei juuri saa iltaisin, öisin ja juhlapyhinä. Harvaan asutussa vähäväkisessä maassa se oli tärkeää, sillä toimivaa joukkoliikennettä ei ympäri Suomen ole mahdollista järjestää.

Heli Stenberg-Salonen

Turenki