Ihmiset ovat vastuussa automatiikan aiheuttamista seurauksista – ihmisten sääntely on välttämätöntä

Tekoäly on vain eräs automatiikan algoritmin muoto, kirjoittaa Sakari Paloviita.

Tekoälyn sääntely on välttämätöntä -mielipidekirjoitus (AL 2.3.) oli hyvä. Tekoälyn kaltaista kompleksista kokonaisuutta on erittäin vaikea säädellä. Samaan suuntaan pääkirjoittaa Aamulehti (

AL 5.3.

). Vain johtavassa asemassa oleva teknologiakehittäjä pystyisi tähän. Tekoälyn kehittäjiä on jo tuhansia, joten sääntelijällä ei olisi enää mitään mahdollisuuksia olla kehityksen edelläkävijä.

Rikollisjärjestöt ja -maat eivät kuitenkaan piittaisi tekoälyyn kohdistuvista sääntelystä, vaan heillä olisi täysin vapaa kenttä edistää teknologiaa siinä, missä hyveelliset jäisivät kinastelemaan sääntelyn yksityiskohdista. Tekoälyn sääntelystä aiheutuisi yhteiskunnalle hyvästä tarkoituksestaan huolimatta suuri ongelma. Turha antaa tällaista etumatkaa. Tekoälylle on annettava vapaa tila kasvaa ja kehittyä.

Rajanveto tekoälyllisen ja ei-tekoälyllisen teknologian välillä on vaikeaa. On helpompaa ottaa askel taaksepäin ja katsoa kokonaisuutta. Tekoäly on vain eräs automatiikan algoritmin muoto.

Kivi ei lennä itsekseen ikkunan läpi. Teon takana on usein ihminen. Algoritmin toiminnan seurauksista vastaa taho, jonka käsissä algoritmi on. Näin tulee aina olla, koska omistaja on päättänyt ulkoistaa tehtävän ihmiseltä työkalulle.

Algoritmin sijaan on säänneltävä ihmisiä. Ihmiset ovat vastuussa automatiikan aiheuttamista seurauksista. Automaattisia päättelyketjuja ei pidä päästää liian pitkiksi. Ihmisen on oltava useana lenkkinä ketjussa.

Pahimmillaan pahantahtoinen henkilö voi saada koviakin rangaistuksia kantaessaan vastuun rikoksesta ihmisyyttä vastaan. Työkaluja ei tarvitse erikseen luetella.

Sakari Paloviita

ATK-yrittäjä, Apitie