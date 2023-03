Suomessa on liian hyvä yksityisyydensuoja, se hankaloittaa auttamista

Yhteistyötä ihmisten parhaaksi ei voi tehdä, jos tietojen vaihto on kiven alla, kirjoittaa Miina-Maija Simonen.

Pahoinvoiva, rikollisuuden tai huumeongelmien polulle joutunut ihminen ei aina saa tarvitsemaansa apua ihan vain Suomen kankean lainsäädännön takia. Huonosti laaditut lait nimittäin hankaloittavat viranomaisyhteistyötä ja täten heikompien auttamista.

Moniin ongelmiin esitetään usein ratkaisuksi viranomaisten parempaa keskinäistä yhteistyötä. Se on erittäin kaunis ajatus ja itsekin tykkään siitä kovasti, mutta käytäntö osoittaa, että se ei toimi halutusti. Pitää arvostaa sitä, että Suomessa on korkea yksityisyydensuoja, mutta tällä hetkellä se aiheuttaa enemmän ongelmia kuin arvataankaan. Yhteistyötä ihmisten parhaaksi ei voi tehdä, jos tietojen vaihto on kiven alla.

Sosiaalityöntekijät, koulukuraattorit ja poliisit kyllä tekevät työnsä mahdollisimman hyvin pelastaakseen nuoria ja muita ongelmien tielle joutuneita. Kaikki vain ei ole mahdollista. Syy on meidän poliitikkojen. Laki tekee liian usein viranomaisten yhteistyön vaikeaksi. Etenkin yksityisyydensuoja on nostettu niin korkealle, että viranomaisten toimivalta on heikentynyt.

Sosiaalityöntekijä voi saada joitain tietoja viranomaisilta, mutta tavan pitäisi toimia myös toisin päin. Viranomaisten tulisi saada paremmin tietoja toisiltaan. Onko todella tarpeellista, että esimerkiksi poliisi painii yhteistyöhaluttoman nuoren kanssa saadakseen kirjallista suostumusta tietojen luovuttamiseen sosiaalityöntekijältä? Palveleeko järjestelmä silloin vain yksilön yksityisyydensuojaa, mutta ei hänen kokonaisetuaan tai muuta yhteiskuntaa?

Yksityisyydensuoja on tärkeä periaate oikeusvaltiossa, mutta olemme antaneet hyvälle rengille huonon isännän paikan. Tietojen vaihtoa hankaloittavat lait (esimerkiksi laki potilaan asemasta ja oikeuksista) estävät perusoikeuksien toteutumista, ja vaikuttavat arjen turvallisuuteen ja ihmisten auttamiseen.

Kyse on valinnoista. Turvallinen yhteiskunta vai turvattomuutta luova yksityisyydensuoja?

Miina-Maija Simonen

opiskelija, tekniikan kandidaatti, eduskuntavaaliehdokas (kesk.), Ruovesi