Suomen turvallisuuden perusta on oma kansallinen puolustus

Maanpuolustus on jokaisen suomalaisen oikeus, kirjoittaa Hanna Holma.

Suomen turvallisuus ja maanpuolustus ovat nousseet viimeisen vuoden aikana ykkösaiheeksi poliittisessa keskustelussa. Isänmaan turvallisuus, itsenäisyys ja vapauden puolustaminen ovat tärkeimpiä asioita.

Oma kansallinen puolustus on Suomen turvallisuuden perusta, jota vahvistaa Naton jäseneksi liittyminen. Maanpuolustuksen tulee olla jokaisen suomalaisen oikeus. Ikäluokat pienenevät ja sen myötä myös asepalvelusikäisten nuorten määrä laskee. On otettava koko ikäluokkien ja kaikkien suomalaisten potentiaali käyttöön. Kannatan koko ikäluokkien kutsuntoja, joissa kartoitettaisiin myös naisten halukkuus maanpuolustustehtäviin. Vaikka asevelvollisuus säilyisi vain miesten velvollisuutena, näen tärkeänä sen, että myös naisille olisi jokin maanpuolustukseen liittyvä koulutus ja tehtävä.

On huomioitava myös se, että Suomessa jää tällä hetkellä asevelvollisuuden ulkopuolelle kategorisesti kaikki pitkäaikaissairaat, esimerkiksi diabeetikot, vaikka heillä olisi kuinka vahva maanpuolustustahto ja hyvä fyysinen sekä henkinen kunto. Heidät on saatava erilaisiin, heille sopiviin maanpuolustustehtäviin.

Reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen työ on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta ja maanpuolustustahdon vahvistamista.

Suomalaisen yhteiskunnan on pysyttävä eheänä ja yhtenäisenä. Jokaisen on koettava olevansa tärkeä osa yhteiskuntaa. Myös huoltovarmuudesta on huolehdittava.

Kun meillä on hyvin toimiva yhteiskunta, jonka kansalaiset kokevat olevan puolustamisen arvoinen, maanpuolustustahto säilyy vahvana.

Hanna Holma

aluevaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas (kesk.), Kangasala