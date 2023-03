Kun rahat eivät riitä, moni tinkii esimerkiksi lääkkeistä, liikunnasta tai terveellisestä ruoasta, kirjoittaa Olga Haapa-aho.

Monen suomalaisen rahat eivät riitä. Perusturva on tutkitusti liian alhaisella tasolla, vaikka nykyinen hallitus onkin onnistunut nostamaan vähimmäisetuuksia. Perusturvan tulee varmistaa toimeentulo silloin, kun riittäviä tuloja ei ole esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai eläkeläisyyden takia. Tilanne on kestämätön pienituloisille, joilla ei ole ansiosidonnaisen tai eläkekertymän tuomaa turvaa.

Viime viikolla julkaistiin THL:n perusturvan riittävyyden raportti, joka osoittaa, ettei vähimmäisetuuksilla vieläkään tule riittävästi toimeen. Raportissa kerrotaan, kuinka paljon kotitalous tarvitsee kuukaudessa asumismenojen jälkeen, jotta pystyisi hankkimaan välttämättömät elintarvikkeet, vaatteet, hygienia- ja terveystuotteet sekä muut elämän perusedellytykset. Nämä tarpeet eivät täyty monen pienimmillä etuuksilla elävän kohdalla. Kun rahat eivät riitä, moni tinkii esimerkiksi lääkkeistä, liikunnasta tai terveellisestä ruoasta.

Hyvä uutinen on, että perusturvan ostovoima on parantunut viime vuosina, koska hallitus on tehnyt etuuksiin tasokorotuksia. Suunta on oikea, mutta korotuksia tarvitaan kipeästi lisää. Samalla täytyy jatkaa sosiaaliturvan määrätietoista uudistamista niin, että se olisi joustavampi ja helpompi yhdistää esimerkiksi pieniin työtuloihin. Vihreät haluaa siirtyä tulevaisuudessa perustuloon, joka olisi joustava ja turvaisi vähimmäistoimeentulon ilman turhaa byrokratiaa.

Olga Haapa-aho

kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas (vihr.), Tampere