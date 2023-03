Maailma ja Suomi ei pelastu kurjistamalla suomalaisia ilmaston pelastamisen nimissä, kirjoittaa Aarne Raevaara.

Lauri Lylyn ja Oras Tynkkysen kirjoitus (AL 4.3.) kiteytti hyvin demareiden ja vihreiden politiikan. Kaikki Suomen ja suomalaisten ongelmat ratkeavat, kunhan saadaan lisää vihreää siirtymää, ilmastotoimia ja maahanmuuttoa. Kirjoituksesta sai käsityksen, että kun oikein uskoo, menotkin muuttuvat saataviksi.

Lue lisää: Nyt ei pidä suistua paniikkileikkauksiin, jotka voivat kostautua myöhemmin, kirjoittavat Oras Tynkkynen ja Lauri Lyly

Marinin hallituksen lähtöasetelma on ollut: Rahaa on. Hallituksen raha vain on ollut velkarahaa. Miljardi lisää velkaa joka kuukausi on uusi ennätys. Vielä isompi ongelma on talouden rakenteellinen, noin 10 miljardin vuosittainen vaje. Näin ei vain yksinkertaisesti voi jatkaa.

Kieltämättä pandemia ja Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut kustannuksia valtiolle, mutta eivät ne ole Suomen valtion velkaantumisen syy. Syy löytyy siitä, että julkisia varoja käytetään holtittomasti.

Miten suomalaisia hyödyttää Hiilineutraali Suomi 2035 tai Hiilineutraali Tampere 2030 kaltaiset hankkeet? EU:n tavoitevuosi on 2050 eli tässäkin Suomi tietoisesti asetettu heikompaa asemaan.

Suomen nykyiset tiukat ilmastotavoitteet nostavat elämisen kustannuksia erilaisilla haittaveroilla, ylimääräisillä maksuilla, päästökaupalla ja direktiiveillä. Esimerkiksi sähkön, polttoaineiden, asumisen ja ruuan hinnat ovat pilvissä. Liian monet suomalaiset joutuvat tinkimään jokapäiväisistä menoista, ruuasta ja lääkkeistä, kun tulot eivät yksinkertaisesti riitä elämiseen. Tähän on saatava muutos.

Maailma ja Suomi ei pelastu kurjistamalla suomalaisia ilmaston pelastamisen nimissä.

Lylyn ja Tynkkysen kirjoituksessa esitettiin myös Suomen talouden pelastajaksi työperäistä maahanmuuttoa. Lylyn luulisi entisenä SAK:n puheenjohtajana tietävän, että halpatyövoima heikentää työoloja ja palkkoja. Alipalkatut maahanmuuttajat perheineen joutuvat turvautumaan yhteiskunnan tukeen. Yhteiskunnan menoja ei pidä lisätä vaan vähentää. Julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja on annettava vain Suomen kansalaisille.

Suomen velkainen talous on kriisiytymässä ennätysvauhtia. Se vaarantaa koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Seuraavalla hallituksella on monia tärkeitä tehtäviä, julkisen talouden saaminen tasapainoon on yksi tärkeimmistä.

Sähkön ja polttoaineiden hintojen saaminen kohtuutasolle, ylimitoitetuista ilmastohankkeista luopuminen, isojen julkisten hankkeiden priorisointi sekä velkarahalla annetusta kehitysavusta luopuminen ovat joitakin esimerkkejä toimista, joilla valtion taloutta saadaan terveemmälle pohjalle.

Tavallisten suomalaisten perusturvasta ei tarvitse säästää, kun asioita viimeinkin laitetaan tärkeysjärjestykseen.

Aarne Raevaara

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, eduskuntavaaliehdokas (ps.), Tampere