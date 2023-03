Oikea aika vastuulliselle taloudenpidolle on nyt, kirjoittaa Arto Satonen.

Suomalaisen elämäntavan ytimessä on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Se on toimiva malli niin kauan kuin rahaa riittää sen pyörittämiseen. Sen säilyttäminen on mahdollista, mutta hartiavoimin sen eteen on tehtävä töitä.

Suomessa verotuloilla maksetaan ilmainen koulutus kaikille ja edetä voi niin pitkälle kuin rahkeita riittää. Myös sosiaali- ja terveysmenot maksetaan verotuloilla. Turun Sanomien haastattelussa tasavallan presidentti kiteyttää osuvasti, että Suomessa on totuttu pitämään yllä elintasoa, jota ei ole ansaittu. Valtion budjetti vuonna 2023 on noin 82 miljardia, josta reilut 10 miljardia rahoitetaan lainanotolla. Enemmän kuin joka kymmenes lantti otetaan velaksi.

Viimeistään nyt korkojen lähdettyä nousuun velkaantumisen tie on kuljettu loppuun. Suomi tarvitsee hallituksen, joka ottaa vastuun taloudesta ja panostaa uusiin avauksiin yrityssektorilla. Avainsanoja ovat talouskasvu ja uudet työpaikat. Kannatan tuloveron kevennyksiä, koska haluan kannustaa ihmisiä opiskelemaan, etenemään urallaan ja tekemään lisä- ja ylitöitä. Kun keskituloisen suomalaisen satasen lisätulosta menee lähes puolet veroa, niin se on liikaa.

Työn verotusta ja sosiaaliturvaa tulee muuttaa siten, että työnteko kannattaa aina. Ahkeruudesta ja yritteliäisyydestä pitää palkita. Nelipäiväinen työviikko ei ole ratkaisu mihinkään. Se johtaa vain työvoimapulan kasvuun ja palveluiden rapautumiseen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla ja kouluissa tärkeintä on se, että työolot mahdollistavat työn tekemisen hyvin.

Seuraava hallitus joutuu tasapainottamaan budjettia, laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen ja tekemään panostuksia suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Uskon, että laiva on vielä käännettävissä oikeaan suuntaan. Vastuullisella taloudenpidolla ja yritysten menestymisen edellytyksiin panostamalla turvataan yhteiskunnan palvelut myös tuleville sukupolville.

Arto Satonen

kansanedustaja, eduskuntavaaliehdokas (kok.), Sastamala