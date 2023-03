Mediatietojen mukaan mies sai tuomion Veikkauksen pelikoneiden manipuloinnista videoimalla pelejä. Tuomiosta ilmeni, että pelikoneet toimivat "näennäissatunnaislukugeneraatorilla".

Tämä herättää kysymyksiä Veikkauksen asiakkaiden eli 2,2 miljoonan ihmisen puolesta. Veikkaus korostaa strategiassaan vastuullisuuttaan muun muassa, että rahapelitoimintaa harjoitetaan siten, että rahapeleihin osallistuvien oikeusturva taataan.

Tuomiosta ilmenee, että kysymys ei olekaan onnenpelistä, kuten oletettavasti suurin osa pelaajista luulee, vaan "näennäisonnenpelistä". Tästä en muista Veikkauksen koskaan maininneen julkisesti. Itsekin Veikkauksen pelejä pelanneena olen kuvitellut, että säännöt ovat kuten on ilmoitettu ja sen jälkeen kyse on puhtaasta sattumasta. Joskin satumainen huono-onnisuus on joskus ihmetyttänyt.

Rikoslain mukaan kyseessä on petos, muun muassa jos joku hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle esimerkiksi tietojärjestelmän toimintaan puuttumalla saaden aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristymisen.

Pelaamisen ongelmat kohdistuvat eniten huono-osaisiin. Ehkei jokainen olisikaan ollut niin huono-onninen, jos Veikkaus pelaisi rehellisin säännöin. Rehelliselläkin pelillä todennäköisyydet olisivat Veikkauksen puolella.

Veikkauksen tulee ilmoittaa selvästi asiakkailleen, millä periaatteella pelit toimivat. Pelisääntöjen tulee olla avoimet, jotta jokainen osallistuja tietää ne ja tietoisena päättää, millaisen riskin haluaa ottaa.

Veikkaus näyttää pelanneen painotetuin nopin ja ässä hihassa, mistä ei kansalle ole kerrottu. Villissä lännessä korttihuijarin minimirangaistus oli terva ja höyhenet sekä kylästä karkoitus. Olisiko aika höyhentää Veikkaus.

Joni Siikavirta

varatuomari, Helsinki