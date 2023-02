Kestävämpiä biopolttoraaka-aineita ovat nopeasti uusiutuvat biomassat, kuten lanta ja yksivuotiset kasvit, kirjoittavat Lotta Laaksonen ja Tero Kaihlavirta.

Suomen sähköntuotannosta päästöttömien tuotantomuotojen osuus kasvoi viime vuonna 89 prosenttiin. Uusiutuvia sähköntuotantolähteitä oli yli puolet. Sama trendi näkyy myös lämmöntuotannon puolella. Energiasektorin tavoitteena tulee olla fossiilisista polttoaineista eli kivihiilestä, öljystä, turpeesta ja maakaasusta luopuminen.

Puun polton ja tuulivoiman osuutta on radikaalisti kasvatettu. Sähköntuotannossa puupolttoaineiden osuus on vajaa viidennes, ja lämmöntuotannon puolella osuus on vieläkin suurempi. Biopoltossa varteenotettavia uusiutuvia raaka-aineita ovat puupolttoaineet, lanta sekä yksivuotiset kasvit. EU-päästökaupassa biopoltto lasketaan hiilineutraaliksi energiantuotantomuodoksi.

Mänty ja kuusi ovat kuitenkin hitaasti uusiutuvia polttoaineita. Niiden kasvu kestää 60–100 vuotta, kun ilmastonmuutos pitää pysäyttää 12 vuodessa. Avohakkuista seuraa korkeat maaperäpäästöt, jotka ylittävät usein jopa hakattujen puiden hiilinielun ja -varaston. Puun poltossa savupiipusta tulee liki samat päästöt kuin fossiilisilla polttoaineilla.

Puun polton vaikutuksia voidaan pienentää siirtymällä jatkuvapeitteiseen, monipuulajiseen metsänkasvatukseen, joka ei tuhoa metsäluonnon monimuotoisuutta eikä metsämaaperän hiilivarastoa toisin kuin avohakkuu. Hakkuumäärät tulee saattaa kestävälle tasolle. Vuonna 2021 metsien hiilinielut Suomessa romahtivat, mihin syynä oli muun muassa sellunkeiton ja puunpolton kestämätön taso. Metsäteollisuuden sivuvirroille löytyy polttoa kestävämpää ja taloudellisesti kannattavampaa käyttöä pitkäikäisinä hiilivarastoina toimivista teollisuusjalosteista.

Kestävämpiä biopolttoraaka-aineita ovat nopeasti uusiutuvat biomassat, kuten lanta ja yksivuotiset kasvit. Lantaa energiapolttoon saadaan yhdyskuntajakeesta ja lihatuotannon sivuvirroista. Lannan biopoltto on lähtökohtaisesti vähäpäästöisempää kuin sen maatuminen, sillä poltossa syntyy vain hiilidioksidia kun taas maatumisessa syntyy myös moninkertaisesti pahempia kasvihuonekaasuja eli metaania ja dityppioksidia.

Lannan täyttä energiapotentiaalia ei hyödynnetä. Lihankulutus tulisi Suomessa puolittaa vuoteen 2030 mennessä, jotta ilmasto- ja ympäristötavoitteet saadaan maaliin ja peltoja muutettua hiilinieluina toimiviksi monimuotoisiksi metsiksi. Tällöin myös energiakäyttöön sopivaa lantaa olisi paljon nykyistä vähemmän. Lannan energiakäytössä kysymys kuuluu myös, mikä osa eläintuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sille jyvitetään.

Ilmastoystävällisimpinä biopolton raaka-aineina voidaan tietyin ehdoin pitää yksivuotisia kasveja. Parasta on, kun energiajakeet tulevat joko ruoantuotannon sivuvirtoina (heinät, oljet ja nurmi) tai luonnonkasveista (lehdet, kortteet). Peltoviljeltyjen kasvien ilmastovaikutuksia voidaan pienentää erilaisilla hiiltä ja typpeä maahan sitovilla viljelymenetelmillä, kuten peltometsäviljely, monilajinen viljely tai ikivihanta viljely.

Kaikkien biopolttoaineiden polton ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointi on monitekijäistä. Kestävällä tasolla biomassoja ei ole paljoa käytettävissä vihreässä siirtymässä. Viisaasti käytettyinä ne voivat toki toimia yhtenä energiasektorin osaratkaisuna. Epärealistisesta EU:n biopolton nollapäästölaskennasta on päästävä eroon.

Lotta Laaksonen

ympäristöneuvoja, Parainen

Tero Kaihlavirta

FM, tohtorikoulutettava, Turku