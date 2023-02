Tutut kuljettajat, suora yhteys taksiin ja mahdollisuus sopia aikatauluista joustavasti helpottaisivat arkea paljon, kirjoittaa Jaakko Ikonen.

Pirkanmaalla on liian iso joukko ihmisiä, joiden sote-kuljetuspalvelut eivät toimi luotettavasti. Näin tärkeä osa monen arkea täytyy korjata. Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia on monelta osin raikasta luettavaa ja yksi strategian neljästä kärkiteemasta on otsikoitu ”Tärkeintä ihminen”. On viimeinkin aika ottaa myös kuljetuspalveluissa ihminen keskiöön.

Syitä ongelmille on esitetty useita. Kyse ei ole pelkästään taksien määrästä tai maksetusta hinnasta. Useimmat taksit ajavat Tuomi Logistiikan välittämien ajojen lisäksi myös Kela-kyytejä sekä asiakkaiden kokonaan itse maksamia kyytejä. Usein samat asiakkaat tarvitsevat kaikkia näitä kyytimuotoja. Taksiyrityksen kannalta kyse on siis myös asiakkaiden kokonaisvaltaisesta palvelemisesta ja oman päivän tehokkuudesta. Sitä yhdistelmää ei Tuomi Logistiikka pysty koskaan optimoimaan.

Kaikille vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella matkoja käyttäville pitäisi myöntää niin sanottu tuttutaksioikeus. Myös kuljetuspalveluita tarvitsevien aika on arvokasta, ja heillä on oikeus suunnitella kulkemisensa omista tarpeistaan lähtien. Myös heillä on oikeus valita arkeensa apua, johon kokevat voivansa luottaa. Tutut kuljettajat, suora yhteys taksiin ja mahdollisuus sopia aikatauluista joustavasti helpottaisivat arkea paljon. Taksinkuljettajia voitaisiin myös käyttää enemmän apuna asiointimatkoilla myöntämällä niin sanottua saattajalisää helpommin, ja vapauttaa kotihoidon ja avustajien aikaa muuhun.

Pelko siitä, että kuljetuspalveluita käytettäisiin tällöin enemmän, on absurdi, koska tarpeeseenhan ne on alun perinkin myönnetty. Kynnyksen lähteä kotoa hoitamaan itse omia asioita, liikkumaan, kulttuurielämyksiin tai vaikka työtoimintaan pitääkin olla mahdollisimman matala. Se on ennaltaehkäisevää ihmisen oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämistä, joka varmasti maksaa itsensä takaisin. Se on osa hyvinvointialueen strategian ydintä, sen pitäisi olla kaiken politiikan ydintä.

Jaakko Ikonen

taksinkuljettaja, hyvinvointi- ja kokonaisuusturvallisuusvaliokunta, varajäsen, eduskuntavaaliehdokas (kd.), Lempäälä