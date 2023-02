Nyt pitäisi toimia ripeästi ja kansalaisten hätään on valtion puolelta vastattava, kirjoittaa Jani Saikkonen.

Tämän maan ja monien kansalaistemme asiat ovat tällä hetkellä huonolla tolalla. Nykyiset päättäjämme tekevät päätöksiä, joita ihmetellään ja päivitellään turuilla ja toreilla. Maamme velkaantuu ja hyvinvointiyhteiskuntamme rappeutuu ennennäkemättömällä vauhdilla. Nyt asiat on vihdoin laitettava oikeaan tärkeysjärjestykseen. Päätöksiä tehdessämme meidän pitää ajatella ensisijaisesti Suomen ja suomalaisten etua. Ajatus maailman pelastamisesta ja vielä velkarahalla tulee nyt unohtaa, nyt on aika laittaa oman maan asiat kuntoon.

Energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti vuoden aikana ja kriisi näkyy laajasti myös tavaroiden ja palveluiden hintojen nousuna. Inflaation äkillinen nousu on tullut monelle yllätyksenä ja tähän varautumattomat ihmiset ovat nyt todella pulassa. Moni yritys sekä yksityishenkilö on suurissa ongelmissa kustannustason noustessa jyrkästi monelle jo sietämättömälle tasolle. Nykyisen nopean inflaation välittyminen palkkoihin pitäisi pikaisesti huomioida, samalla palkalla ja nopeasti nousseilla elinkustannuksilla ollaan yhtälössä, jossa selviäminen on monelle vaikeaa, ellei mahdotonta.

Inflaation kiihtymisen takia valtioiden ja yritysten joukkovelkakirjalainojen korot ovat nousseet, myös pankkien myöntämien lainojen korot ovat alkaneet nousta. Miten tästä selvitään, kun kuitenkin kriisin talouskasvua heikentävät vaikutukset ovat vielä pääosin edessäpäin.

Nyt pitäisi toimia ripeästi ja kansalaisten hätään on valtion puolelta vastattava, samalla kuitenkin julkinen velkaantuneisuus on pidettävä kestävällä tasolla, muuten meille niin rakas Suomi vajoaa syvemmällekin suohon. Nyt on todellakin suomalaisten perusasiat laitettava kuntoon ja ajateltava ensimmäisenä Suomen ja suomalaisten etua.

Yleisen moraalin rappeutuessa ja tulevaisuuden näyttäytyessä toivottomana myös nuoret voivat huonosti. Tämä heijastuu myös nuorten käyttäytymiseen ja nyt on aika palauttaa kanssaihmisten, varsinkin vanhemman sukupolven kunnioittaminen arvoonsa, myös yhteisöllisyys sekä suomalaiset perinteet ja arvot pitää saada takaisin kunniaan. Nyt tässä hetkessä päätämme millaisen maan jätämme tuleville sukupolvillemme, lapsissa ja nuorissa on kuitenkin tulevaisuutemme.

Moni kansalainen on kertonut kokevansa tilanteensa tällä hetkellä lohduttomaksi, mutta nyt ei ole aika luovuttaa, nyt on aika nousta taistelemaan tämän niin rakkaan Suomen ja suomalaisten puolesta. Vaalit on tulossa, nykyisen politiikan suunnan on muututtava, nyt asioihin on saatava muutos.

Jani Saikkonen

eduskuntavaaliehdokas (ps.), Lempäälä