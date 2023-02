Tarjoamme siis kotoperäisen ongelman ratkaisuksi ulkomaista mallia, tämä on vastuutonta toimintaa nuoriamme kohtaan, kirjoittaa Jussi Haavisto.

Pääkirjoituksessaan Aamulehti käsitteli työllisyyttä työllisyyttä, työttömyyttä ja oppisopimusmallia (AL 22.2.). Osallistuin kirjoituksessa siteerattuun vientiliittojen vaalitilaisuuteen. Tilaisuudessa väläyteltiin työvoimapulan ratkaisuksi työperäisen maahanmuuton lisäksi tuttua keinoa, oppisopimuskoulutusta.

Pääkirjoituksessa, vientiliittojen vaalitilaisuudessa ja koulutusmaailmassa yleisestikin todetaan jälleen se tosiasia, että takavuosien toisen asteen koulutusuudistus epäonnistui. Nyt työvoimapulan ratkaisuksi esitetään saksalaista oppisopimuskoulutusta, niin sanottua mestari-kisälli-mallia. Tarjoamme siis kotoperäisen ongelman ratkaisuksi ulkomaista mallia. Tämä on vastuutonta toimintaa omia nuoriamme kohtaan.

Suomessa oppisopimusmallissa työnantajilla on vastuu kouluttaa oppilas täydellä tai lähes täydellä palkalla ammattiin nimellistä oppisopimuskorvausta vastaan. Saksan mallilla ei ole mitään tekemistä suomalaisen oppisopimusmallin kanssa. Maassamme viranomaiset esittävät nyt, että yritysten tulisi oppisopimusmallia toteuttaakseen palkata erityisiä oppisopimusvalmentajia täyttämään opiskelijalle työssäoppimisessa jääviä aukkoja. Tätä mallia esitettiin muun muassa Pirkanmaan ely-keskuksen järjestämässä Paikkoja auki – etsitään tekijät -seminaarissa tammikuun lopulla.

Maassamme on vapaita työpaikkoja noin 115 000, työttömiä on 211 000. Suotuisasta työllisyyskehityksestä huolimatta Suomessa on kuusi tuhatta työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Suuri osa näistä on vastavalmistuneita – noin 15 prosenttia ammattikoulusta valmistuneita valmistuu työttömiksi. Työllistävillä aloilla podetaan samaan aikaan opiskelijapulaa.

Meidän aikuisten on kannettava vastuumme tässä asiassa! Emme saa lakaista ammattikoulutusuudistuksen epäonnistumista saksalaisen oppisopimusmallin taakse, vaan meidän tulee itse korjata oma ammattikoulutuksemme.

Jussi Haavisto

toimitusjohtaja, Maarakennus T. Haavisto Oy, eduskuntavaaliehdokas (kok.), Kangasala