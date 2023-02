Vastakkainasettelun sijasta politiikkaan kaivataan vastuunkantoa, kirjoittaa Janne Riitakorpi.

Politiikan monista kiistoista huolimatta isoissa kaikista tärkeimmissä asioissa on viime vuosina kyetty laajaan yhteisymmärrykseen. Tällä vaalikaudella Suomi on esimerkiksi hakenut Naton jäsenyyttä sekä satsannut merkittävästi puolustukseen.

Tulevalla vaalikaudella tämä vastuunkannon henki on ulotettava myös julkisen talouden sopeuttamiseen. Se on helpommin sanottu kuin tehty mutta meidän on onnistuttava siinä, koska suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on siitä kiinni. Ellemme nyt tee kaikkia tarpeellisia päätöksiä, edessä on tuplasti kivuliaampia päätöksiä vuosikymmenen lopulla. Jo pelkästään valtion velan korkomenojen kasvu kertoo karua kieltään.

Vastuunkantoa on se, että poliitikot laittavat Suomen julkisen talouden kuntoon. Terve ja tasapainoinen julkinen talous antaa perustan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille sekä talouskasvulle, jota ilman emme pärjää. Tarvitsemme Suomeen lisää työtä ja työn tekijöitä. Vain näin pystymme pitämään huolta kaikista.

Minun Suomeni on sellainen maa, missä jokainen työkykyinen kantaa kortensa kekoon ja jossa yritteliäisyydestä palkitaan. Siksi yrittäjien ja yritysten verotusta ei pidä kiristää. Siksi kannustinloukut sosiaaliturvasta tulee kitkeä pois. Mutta minun Suomeni on myös sellainen missä kaikista heikompiosaisista pidetään huolta.

Työssäkäyvä keskiluokka, johon myös itse kuulun, pärjää kyllä, kunhan veroa maksava kansalainen kokee, että verorahat käytetään järkevästi. Tämän vuoksi tarvitsemme kasvua tukevia uudistuksia sekä valtion menojen leikkauksia. Maltillisia veronkorotuksia voidaan myös tehdä mutta niin ettei kokonaisveroaste nouse.

Tämä kokonaisuus tulee toteuttaa etupainotteisesti tulevan vaalikauden aikana. Mielellään parlamentaarisesti niin, että päätökset ylittävät vaalikausien rajat.

Jos me tässä onnistumme, pelastamme samalla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Jos me taas sorrumme vastakkainasettelun tielle ja jätämme kiperät sekä epäsuositut mutta tarpeelliset päätökset tekemättä, edessä on tuplasti vaikeampia aikoja.

Minun viestini on näistä vaihtoehdoista ensimmäinen. Se on myös toivon viesti siitä, että satsaamalla vastakkainasettelun sijasta vastuunkantoon politiikassa, pystymme oikeasti paljon paremmin hoitamaan suomalaisten asioita ja edistämään koko Suomen hyvinvointia.

Janne Riitakorpi

eduskuntavaaliehdokas (kesk.), Tampere