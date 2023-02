Tredu vastaa: Kaikilla on tarve tulla kuulluksi

Olipa kyse koulutuksenjärjestäjän, opettajan, opiskelijan tai huoltajan näkökulmasta, monilla näyttää olevan yhteinen kokemus, heitä ei kuulla.

Sisustusalaa opiskelleen mielipidekirjoitus käsitteli kasvatus- ja opetusalaan liittyvää yleistä turhautumista ja ihmetystä. Eri tahot vaikuttavat jakavan hyvin samanlaisen kokemuksen. Olipa kyse koulutuksenjärjestäjän, opettajan, opiskelijan tai huoltajan näkökulmasta, monilla näyttää olevan yhteinen kokemus, heitä ei kuulla.

Kaikkialla, varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, tunnistetaan myös kirjoittajan mainitsemat oireet: stressi, resurssipula, huolet hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä.

Kirjoittaja pohtii, miksi esimerkiksi opiskelijan kokemuksia opetuksesta ei uskota. Samaan aikaan opettajat turhautuneina kyselevät, miksei heidän ymmärrystään opetuksen arjesta oteta tosissaan. Myös koulutuksenjärjestäjät ihmettelevät tarpeidensa sivuuttamista.

Yksi ratkaisu parempaan eri näkökulmien kuulemiseen ja huomioimiseen joka tasolla voisi olla toimijoiden roolien, vastuiden, velvollisuuksien ja oikeuksien yhä tarkempi selvittäminen. Kun oppimisen maailma ja muodot muuttuvat, myös eri osapuolten (oppija, opettaja, työelämä, koulutuksenjärjestäjä) on tärkeää tunnistaa oma roolinsa. Vaikka ympäröivä arki on sykkeinen, mielemme on hidas omaksumaan uusia toimintatapoja. Oppiminen, opetus ja ohjaus ovat jo itsessään henkistä läsnäoloa ja keskittymistä vaativia prosesseja. Uudet ohjauksen käytännöt ja muutos opetuksen resurssien jakamisessa tuovat lisähaasteita.

Oppiminen edellyttää jatkuvaa sitoutumista ja ponnistelua kohti parempaa suoritusta kaikilta pelikentän toimijoilta. Näin oli myös kirjoittajan mainitsemassa valitettavassa esimerkkitapauksessa. Kehittävää palautetta annettiin ja otettiin vastaan puolin ja toisin. Virheistä oppiminen oli myös tässä tapauksessa osa oppimiskokemusta rohkeesti, reteesti ja reilusti Tredun arvojen mukaisesti.

Jotta yhä useampi kasvatus- ja opetusalalla toimiva voisi kokea tulevansa kuulluksi, haastankin etenkin kaikki uudet kansanedustajat kuuntelemaan opiskelijoita, opettajia ja koulutuksenjärjestäjiä, jotta arkeen vaikuttavat päätökset palvelisivat heitä aiempaa paremmin.

Kirsi Viskari

johtaja, ammatillinen koulutus, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu