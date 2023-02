Tarjonnan vajeen voi täyttää vain kotimaiset markkinat huomioiva ekotalous, kirjoittaa Erkki Puumalainen.

EU-komissio haastoi Suomen oikeuteen, koska se ei ole määräajassa uudistanut tekijänoikeuslakeja direktiivien mukaisiksi. Musiikin osalta pitää herätä todellisuuteen! Koko EU:ssa oloaikamme näitä lakeja on työstetty, mutta tekijät voivat huonommin kuin ikinä!

Direktiivien valmistelu tehtiin valtavan lobbauspaineen alla suurten tekijänoikeuksia omistavien ja suurten alustayritysten toimesta. Ei siinä asetelmassa tavoitteita skaalata pienten kielialueiden tarpeisiin. Musiikilla tuotettu myynti on Suomessa pienentynyt sadoilla miljoonilla, koska täydentävän/kilpailevan tarjonnan toimintaedellytyksiä ei ole. Voiko EU:n haastaa oikeuteen kilpailuvääristymistä ja rahavallan päästämisestä kansavallan edelle?

Miksi kansan, kaupan, tekijöiden, kotimaisen toimialan tai yritysten ääntä ei kuunnella? Heitä päinvastoin on haastettu oikeuteen.

Lobbaus on laillista, mutta siitä on muovautunut vääristävä kilpailumomentti. Niiden harmonisoinnilla kansallisen lainsäädäntöön ei ole vastavoimaa. Suomessa edustuksellinen demokratia on uskottu monopolina direktiivit lobanneelle monikansalliselle IFPI:lle! Globalisaatio on pakko tunnustaa epäonnistuneeksi, jos markkinamme määrittää ulkomainen taho valtiovaltaa ohjaavana auktoriteettina. En usko ihmisten pahuuteen, mutta mallioppilaan naiivius on sitäkin tuhoisampaa.

Tarjonnan vajeen voi täyttää vain kotimaiset markkinat huomioiva ekotalous. Levybisnes ruokki jo itse itsensä 1980-luvulla, mutta nyt kaikki tuottavuus ja myös tuet vuotavat ulkomaisille omistajille. Levyjätit tekevät hyvää työtä, koska niillä on käytössä Suomen kouluttama henkilöstö. Niitä ei kiinnosta hankalat ja palvelultaan vaativat; maaseutu, aikuiset tai lapset. Kotimaan kasvuun päästään omia kuulemalla ja poistamalla EU:n asettamat kansallisen elinkeinon tukemisen esteet perustuslakimme vastaisina.

Erkki Puumalainen

toimitusjohtaja, Poptori Oy; hallituksen musiikista vastaava jäsen, Suomen Luova Talous ( SULT) ry