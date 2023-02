Rauha ilman vapautta ja rauha ilman oikeutta ei kuitenkaan ole rauhaa laisinkaan, kirjoittaa Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola.

Maailma muuttui radikaalisti 24. helmikuuta 2022. Tuona päivänä miljoonien ukrainalaisten perheiden elämä lyötiin pirstaleiksi. Yhtäkkiä monet ihmiset joutuivat jättämään kaiken taakseen. Kahdeksan miljoonaa ukrainalaista, lähes puolitoista Suomea, joutui pakenemaan kodeistaan ja hakemaan turvaa Euroopan unionin alueelta. Lisäksi kuusi miljoonaa ihmistä joutui maan sisäisiksi pakolaisiksi.

Maailma muuttui myös kaikille meille, jotka joudumme nyt todistamaan julmuuksia, epäoikeudenmukaisuutta, kansainvälisen oikeuden räikeää rikkomista, terroria, ihmisoikeusloukkauksia ja sotarikoksia, joita yhä tehdään Ukrainalle kuuluvilla alueilla.

Me kaikki haluamme rauhaa. Ukrainalaiset kaikkein eniten. Myös koko Euroopan idea perustuu rauhaan. Rauha ilman vapautta ja rauha ilman oikeutta ei kuitenkaan ole rauhaa laisinkaan.

Euroopan parlamentissa vain kaksi viikkoa sitten puhunut presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi näkevänsä Euroopan sääntöihin, arvoihin, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuvana maanosana, jossa Ukraina on vakaasti kotonaan. Kremlissä taas tehdään kaikkensa eurooppalaisten arvojen tuhoamiseksi.

Siksi seisomme jatkossakin Ukrainan rinnalla. Ukrainan kansalaiset tarvitsevat sitä ja Eurooppa tarvitsee sitä. Myös rauha on riippuvainen siitä. Seisomme niiden lukemattomien perheiden rinnalla, jotka ovat menettäneet kaiken. Tuemme Ukrainan puolustusvoimia, jotka taistelevat vapauden, demokratian ja sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen puolesta, ja seisomme niiden rinnalla, sillä ne taistelevat puolestamme.

Siksi Euroopan parlamentti kehottaa perustamaan erityistuomioistuimen, joka voi saattaa oikeuden eteen kaikki, jotka ovat vastuussa sotarikoksista. Näillä rikoksilla ei ole vanhentumisaikaa emmekä voi sulkea niiltä silmiämme.

Siksi Euroopan unionin on tiukennettava pakotteita Venäjää sekä niitä henkilöitä ja yhteisöjä, jotka tukevat Putinin laitonta sotaa, kohtaan. Meidän on painostettava muita maita ja yksityisiä yrityksiä, jotka ovat edelleen tekemisissä Kremlin kanssa. Venäjän kanssa paluuta entiseen ei ole.

Euroopan parlamentti haluaa kääntää katseen tulevaisuuteen ja aloittaa vapautuksen päivän suunnittelun. Ukrainan EU-jäsenyyden suunnittelun. Se on päämäärä, johon kullakin ehdokasmaalla on oma tiensä, mutta johon johtavat neuvottelut olisi avattava mahdollisimman pian. Jäsenyysperspektiivi auttaa paitsi moraalisesti ja symbolisesti, myös konkreettisesti vapaan Ukrainan jälleenrakentamisessa.

Kyse ei ole ainoastaan Ukrainan jättimäisestä fyysisestä jälleenrakentamisesta, vaan myös sen hallinto- ja oikeusjärjestelmistä. Se vaatii kovaa työtä ja vaikeita uudistuksia. Se vaatii muutoksia ja rohkeita päätöksiä.

Euroopan parlamentti ja monet EU-ohjelmat voivat auttaa. Mutta jos viime vuosi on jotain osoittanut, se on osoittanut sen, että ukrainalaiset ovat urheimpia, sitkeimpiä ja vaikuttavimpia esimerkkejä siitä, miten kansa taistelee ja ylittää kaikki odotukset. Ukrainalaiset ansaitsevat horjumattoman tukemme. Me kuulumme yhteen. Ukraina on Eurooppa ja Eurooppa on Ukraina.

Roberta Metsola

Euroopan parlamentin puhemies