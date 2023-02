Katseltuani kansanedustajien sananvaihtoa voin todeta, että he tarvitsevat palautuksen päiväkotiin, kirjoittaa Sari Kotiranta.

Ovatko toiset huomanneet, mitenkä meidän kansalaisten edustajat ovat taantuneet eduskunnassa aivan pienten lasten tasolle. Tällaista on saanut katsella ja kuunnella jo pitkään, mutta oletettavasti myös lähestyvät vaalit ovat tilannetta kiihdyttäneet.

Päiväkodissa ja kotona jo pienille lapsille opetetaan käyttäytymistapoja, mitenkä ei huudella toisille sopimattomia asioita ja pyritä vahingoittamaan toisia rumilla puheilla. Valehteleminen ja siihen verrattava sanojen muuntelu on paheksuttavaa. Toisten annetaan rauhassa puhua omalla vuorolla. Kuppikuntien sijaan muodostettaisiin isoja ryhmiä, joista ei pois suljeta ketään. Jokaisen mielipide on tärkeä ja toisia ei ivata. Jo pienille lapsille opetetaan myös, tee toisille vain sellaista, mistä itsekin pitäisit.

Empatia on aivan yliarvostettua kansanedustajien piireissä. Jos et ole meidän puolella, olet meitä vastaan. Tähän ei näytä löytyvän mitään välimuotoa. On vain mustaa ja valkoista. Puhetyyli on täysin ala-arvoista. Hetken katseltuani kansanedustajien sananvaihtoa voin todeta, että he tarvitsevat palautuksen päiväkotiin, missä heille tulisi opettaa perusasioita vuorovaikutuksesta ja inhimillisyydestä.

Kun kansanedustajien toimintaa katselee, huomaa, että vain harvalla on lapsena opetetut käytöstavat jäljellä. Ne vain putoavat päästä, kun menee eduskuntaan. Vai voisiko olla niin, että ihmiset, joilta se on pudonnut, pyrkivät eduskuntaan? Vaikea sanoa.

Jos heidän puhetyylinsä olisi sivistyneempi, he ehkä saisivat enemmän katsojia kiinnostumaan itse asiasta, mutta nyt huomio katsojalla menee rumaan käytökseen.

Televisio oli auki ja lapsenlapseni kysyi, että mitä tuolla rähistään, siellä oli eduskunnan kyselytunti. Tässä esimerkkiä aikuisten käyttäytymisestä lapsille, meidän eduskunta. Laitoin television kiinni, jotta lapsenlapseni ei saisi huonoja vaikutteita.

Sari Kotiranta

Tampere