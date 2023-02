Digineuvonnalle on tarvetta – nyt on aika luoda toimivat tukipalvelut

Osallisuus ja turvallisuus digitalisoituvassa yhteiskunnassa on turvattava kaikenikäisille, kirjoittaa Pirjo Berg.

Digitaalinen ympäristö on iätön, sillä siellä seikkailevat niin ikäihmiset kuin nuoretkin. Digitaaliset palvelut kehittyvät vauhdilla ja ikäihmisten on haasteellista pysyä perässä. Etuna on kuitenkin se, että digitalisaation avulla pystytään merkittävästi edistämään myös ikääntyvien ihmisten yhdenvertaisuutta esimerkiksi tuottamalla asuinpaikasta riippumattomia palveluita.

Palveluiden siirtyessä yhä enemmän digitaaliseen maailmaan myös ikääntyneiden toimijoiden määrä kasvaa, mikä on myös turvallisuushaaste.

Valtaosa vanhusasiavaltuutetun ensimmäisen toimintavuoden aikana saapuneista kansalaisyhteydenotoista liittyivät digitalisaation aiheuttamiin ongelmiin. Kaikki tämä asettaa paineen digineuvonnalle, joka tulee mahdollistaa. Nyt on aika luoda sopivat ja toimivat tukipalvelut niitä tarvitseville. Valtion ja kuntien lisäksi tarvitaan myös vapaaehtoiskentän panosta.

Tuetaan julkisilla varoilla vapaaehtoisten kouluttautumista vertaisdigineuvojiksi.

Pirjo Berg

toimitusjohtaja, kansanedustajaehdokas (kok.), Ikaalinen