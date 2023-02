Me halusimme jatkaa vuokrasopimuksia, mutta ei esitetyillä vuokrahinnoilla, kirjoittaa neljä Härmälän asukasta.

Tampereella kaupunkilaiset ovat aikoinaan valinneet edustajansa kaupunginvaltuustoon. Valtuutetut taas ovat päättäneet edustajat asunto- ja kiinteistölautakuntaan. Heidän tehtävänsä olisi valvoa, että kuntalaisiin kohdistuvat päätökset ovat perustuslain mukaisia.

Tampereen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 päättänyt korottaa alueellamme tonttivuoria. Aarne Raevaara (ps.) esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esityksestä on äänestetty. Raevaaran esitys hävisi äänestyksen äänin 9–51, yksi tyhjä.

Valtuutettu Antti Ivanoff (kok.) on tehnyt valtuustoaloitteen, että vuokrankorotusta kohtuullistettaisiin. Päätökseksi tuli, että ensimmäisenä vuonna vuokrahinta on 60 prosenttia, toisena 80 prosenttia ja kolmantena vuotena 100 prosenttia päätetystä maksusta.

Marraskuussa vuonna 2022 tuli meille Härmälään tieto Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunnalta, että tonttivuokria tullaan korottamaan. Joulukuussa piti antaa vastaus laadittuun esitykseen. Me halusimme jatkaa vuokrasopimuksia, mutta ei esitetyillä vuokrahinnoilla.

Esityksestä todettiin, että tonttien vuokrien korotusnousu on noin 800 prosenttia vanhaan vuokraan verrattuna. Esimerkiksi ennen noin 400 euron vuosivuokran korotus nostaa 3200 euroon vuodessa. Sähkön siirtohintoihinkin määriteltiin maksimihinnankorotukseksi 15 prosenttia.

Tonttivuokra 3200 euroa/vuosi tuo kotitalouksiin noin 270 euron menoerän kuukaudessa. Onko tämä nyt sitä kohtuullistamista?

Mielestämme tonttipäälliköllä on liian suuri päätäntävalta. Hänellä on päätäntävalta asioista, joiden pääoman arvo alittaa 200 000 euroa. Se pätee kyllä yksittäisen tontin kohdalla, mutta sen seurannaisvaikutukset meidänkin kadulla on 16-kertainen. Pääoman arvo olisi tällöin 16 x 80 000=1 280 000 euroa. Vuokratulot 16 x 5200= 51 200 euroa samalta kadulta. Perä-Härmälässä vastaavia katuja on seitsemän.

On aiheellista myös huomioida alueemme kerrostalot. Kaupunki omistaa niistä kahdeksan, joista kaksi on niin sanottuja valvottuja vuokrataloja. Lisäksi alueella toimii A-kilta ja heidän asuntolansa. Kyseisten asuntojen asukkaiden elämäntapa vaikuttaa meidän elämäämme ja alueen viihtyvyyteen.

Arvoisat kunnanvaltuutetut, asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenet, toivoisimme, että valtuusto päättäisi tonttiemme pääoman arvon. Sen suuruus pitäisi määritellä siten, ettei kaikki palkkojen ja eläkkeiden korotukset katoa Tampereen pohjattomaan kaivoon. Eläkkeitä korotettiin 6,8 prosenttia.

Marja Kokko

Jussi Joki

Timo Aura

Soili Aura

Kirjoittajat asuvat Härmälän omakotialueella Tampereella