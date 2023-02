Linja-autonkuljettajien työehdot eivät vastaa nykypäivän olosuhteita – yksi ongelma on wc:n puute

Haluamme parantaa työehtojen sosiaalisia määräyksiä, kirjoittaa Markku Peltola.

Hyvät linja-autojen matkustajat, tässä pohjatietoa mahdolliseen työnseisaukseen, joka on viimesijainen toimi, kun neuvottelut eivät etene työnantajapuolen haluttomuuden vuoksi.

Linja-autonkuljettajien tämänhetkiset työehdot eivät vastaa nykypäivän liikennöintiolosuhteita. Liikenteen tahti sekä aikataulujen kireys on muuttunut viime vuosikymmenien aikana, mutta työaikamääräykset eivät niiden mukana. Tällä hetkellä linja-autonkuljettaja joutuu pahimmillaan ajamaan 5,5 tuntia yhtäjaksoisesti.

Päätepysäkille tullessa ollaan useimmiten aikataulusta myöhässä ja näin vessassa käynti myöhästyttää aikataulua lisää ja kuljettajan stressi kasvaa. Tämäkään ei ole aina mahdollista vessojen puuttumisen vuoksi. Miehet voivat ratkaista pienemmän hädän perinteisemmin, mutta naiskuljettajilla tilanne on jo paljon hankalampi.

Alalla naiskuljettajien määrä on noussut huomattavasti, mutta työnantajat eivät huomioi tätäkään riittävällä tavalla, mikä on vastuutonta.

Haluamme parantaa työehtojen sosiaalisia määräyksiä. Niiden saamisella nykypäivän olosuhteita vastaavalle tasolle on iso merkitys. Suurin merkitys on liikenneturvallisuuden parantumisella, joka on nyt vaarassa kuljettajan ollessa stressaantunut vähäisistä wc-käyntimahdollisuuksista ja taukopaikkojen puutteellisuuksista johtuen.

Me linja-autonkuljettajat ajattelemme, että myös matkustajien toiveissa on virkeä ja levännyt autonkuljettaja, joka on edellisestä pitkästä 11,5 tuntia kestäneestä työpäivästä hyvin palautunut, liikenneturvallinen linja-autonkuljettaja.

Kun nämä edellä mainitut asiat saadaan kuntoon, se aiheuttaa toki kustannusten nousua, mutta kohtuullisesti.

Markku Peltola

puheenjohtaja, Tampereen Seudun Linja-autohenkilökunta ry