Perussuomalaisten mielipide työperäisestä maahanmuutosta on täysin käsittämätön tavalliselle kansalaiselle. "Tarvitsemme korkeasti koulutettua työvoimaa ulkomailta". Tämä on Riikka Purran ja Jussi-Halla-ahon voimakas mielipide. Siis vain korkeasti koulutettua, ei muita.

Kuitenkin on niin, että on huutava pula myös lähes kouluttamattomille aloille. On täysin todistettua, ei siis mielipide, että esimerkiksi bussikuskeista on huutava pula. Monen suuren kaupungin, Helsingin, Tampereen ja varmasti monen muunkin bussiliikenne loppuisi, jos ei maahanmuuttajat olisi siinä merkittävänä apuna. Ravintoloissa työskentelee paljon maahanmuuttajia. Kaupan alalla heitä tarvitaan lisää. Marjat jäisivät mätänemään metsiin, jos ei maahanmuuttajat olisi mukana. Rakennusala kuivuisi kokoon ilman maahanmuuttajia.

Jos perussuomalaisten kantaa noudatettaisiin täysin, niin kaikki maahanmuuttajat pitäisi palauttaa. Jos näin olisi, Suomi pysähtyisi. Suomalainen osaaminen kaikilla aloilla pitää palauttaa, mutta se ei valitettavasti toimi, eikä ole toiminut pitkään aikaan pelkästään suomalaisin voimin. Se, että asioita pääasiassa seurataan Arkadianmäeltä ja katse on vain korkeasti koulutetuille, ei lupaa mitään kauaskantoista hyvää.

En tarkoita sitä, etteikö heitäkin kipeästi tarvita, mutta kannattaisi tulla seuraamaan asioita alimmiltakin rappusilta.

Rauno O. Lehtonen

Tampere