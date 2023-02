Tiedän, millaista on selittää kavereille, etten voi tarjota meillä välipalaa

Yksikin köyhyydessä kasvava lapsi on liikaa, kirjoittaa Selmi Holopainen.

Köyhyys koskettaa jopa 130 000 alaikäistä Suomessa. Se tarkoittaa, että noin 30 hengen kouluryhmässä neljä oppilasta elää köyhyydessä.

Tiedän, millaista on kasvaa Kelan tukihelvetissä ja millaista on selittää kavereille, etten voi tarjota kavereille välipalaa meillä, koska ei ole varaa. Jyrki Kataisen ja Juha Sipilän hallitusten aikana jouduin pelkäämään vanhempieni ja siten omasta pärjäämisestä, kun uutisoitiin valtavista leikkauslistoista. Se on kohtuuton taakka lapselle ja nuorelle.

Stressi toimeentulosta on jatkunut myös opiskelijana. Olen ajoittain elänyt toimeentulotuella, sillä en ole saanut hakemisesta huolimatta kesätöitä. Säästöjä ei ole siis saanut olla. Lainan loputtomalta tuntuva nostaminen on ahdistanut.

Hintojen noustessa yhä useampi perhe ja opiskelija on kamppaillut toimeentulonsa kanssa. Onkin tärkeää pitää huolta siitä, ettei inflaatio kasvata maamme tulo- ja varallisuuseroja entisestään. Tulevissa hallitusneuvotteluissa on tehtävä päätöksiä, jotka vähentävät köyhyyttä. Sen sijaan peruspalveluihin ja -etuuksiin kohdistetut leikkaukset vaikuttaisivat lapsiin, nuoriin ja pienituloisiin peruuttamattomasti.

Selmi Holopainen

vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas (vas.), Pirkanmaan vaalipiiri