Suomen toivo on eri puolilla maata sijaitsevissa pienissä ja keskisuurissa työnantajayrityksissä, yhä useampi niistä pitää saada nousemaan yli 50 hengen suuruusluokkaan.

Suomen talouden tulevaisuus haastaa meitä kaikkia: kuinka saamme kansantalouden kasvuun, ihmisten toimeentulon turvattua ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen varmistettua?

Ratkaisu ei löydy valtion kassasta, vaan yksityisestä yritystoiminnasta. Nyt sen kiihdyttämiseen ja kannustamiseen tarvitaan entistä tehokkaampia lääkkeitä.

Väitämme, että päättäjien on aika tunnistaa talouskasvun lähde, joka löytyy aivan suoraan edestämme: Suomen toivo on eri puolilla maata sijaitsevissa pienen ja keskisuurensektorin työnantajayrityksissä. Nyt yhä useampi niistä pitää saada nousemaan yli 50 hengen suuruusluokkaan.

Näitä keskisuuria eli Mittelstand-kokoluokan yrityksiä tarvitaan, jotta taloudessa aikaansaadaan ison mittakaavan kasvukäänne. Pelkästään yksinyrittäjien ja startupien varassa se ei onnistu, vaikka ne ovatkin ovat Suomelle tärkeitä.

Keskisuuren eli Mittelstand-sektorin yrityksillä on jo nyt kokoaan suurempi merkitys Suomen taloudelle ja työllisyydelle. Tilastot osoittavat, että uudet työpaikat ovat kuluneen vuosikymmenen aikana syntyneet eritoten 50–1000 hengen kokoluokkaan.

Aivan erityinen arvonsa on niillä ’Mittelstandeilla’, joiden omistajuus on kotimaisissa ja paikallisissa käsissä. Perheyritys tuntee juurensa ja siksi se ponnistelee viimeiseen asti pitääkseen toiminnan jatkossakin omalla paikkakunnalla. Yritysten kotiseutu-uskollisuus ja kärsivällinen pääoma nousevat entistäkin suurempaan arvoon talouden kriisiaikoina.

Pirkanmaata voi sanoa Mittelstandien maakunnaksi. Monien rakennemurrosten tuloksena meillä on roppakaupalla keskisuuria menestystarinoita niin valmistavassa teollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja kaupan alalla kuin myös esimerkiksi kiertotaloudessa ja terveysteknologiassa. Alueella on paljon vientiyrityksiä sekä kansainvälisiin yritysverkostoihin päässeitä alihankkijoita.

Aina on varaa parantaa – Suomi tarvitsee lisää kasvua ja sama koskee Pirkanmaata. Kysymys kuuluukin, kuinka pystyisimme tuplaamaan yrittäjävetoisten keskisuurten eli Mittelstand-yritysten lukumäärän. Ja varmistamaan, että ne pysyvät kotimaisessa omistuksessa.

Osaajapula on yksi isoista pullonkauloista, jonka takia Pirkanmaallakin menetetään joka päivä kasvun mahdollisuuksia. Rekrytoinnin helpottamiseen tarvitaan laajaa keinovalikoimaa kuten yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, kannustinloukkujen purkamista ja työperäisen maahanmuuton kasvattamista.

Uudet hyvinvointialueet kasvattavat julkisen sektorin roolia maakunnissa. On tärkeää varmistaa, että yritykset pääsevät reiluilla pelisäännöillä mukaan kilpailemaan hankinnoista ja tuottamaan palveluita Pirkanmaallakin.

Yritysten kasvun edellytyksenä on se, että niiden toiminnalla on ylipäätään jatkuvuus. Lähes 14 000 työnantajayritystä on lähivuosina omistajanvaihdoksen edessä. On kaikkien etu varmistaa, että toiminta ei lakkaa verotuksellisista syistä. Maltillinen perintö- ja lahjaverotus sekä riittävä maksuaika maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti investointeina, kasvuna ja työpaikkoina.

Tässä vain muutamia esimerkkejä tarvittavista uudistuksista. Nyt on aika tarttua kaikkiin toimiin, jotka auttavat pitämään yritykset ja niiden työpaikat, investoinnit ja veroeurot jatkossakin täällä kotikentällä.

Harri Jaakkola

yrittäjä, Leivon Leipomo Oy, Suomen Leipomoliiton varapuheenjohtaja

Jari Huovinen

johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK