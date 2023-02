Tarvitsemme kansallisen ryhtiliikkeen liikkumattomuuteen, kirjoittavat Jarno Limnell ja Riku Granat.

Liikkumattomuus on merkittävä kansalaisten hyvinvointia, jaksamista ja työkykyä alentava tekijä sekä kasvattaa muun muassa ikääntyneiden laitoshoidon tarvetta. Sen hinta meille suomalaisille on yli 3 miljardia euroa vuodessa. Kyse on siis sekä kansanterveydestä että talousasiasta.

Lisäksi voimme kuvitella, mikä vaikutus liikkumattomuudella ja huonolla yleiskunnolla on maamme puolustuskykyyn tulevaisuudessa ja yhteiskunnalliseen kriisinsietokykyyn. Näitä kun tullaan testaamaan jatkossakin.

Lue lisää: Kertausharjoituksiin rapakunnossa? Näin Puolustusvoimat selvittää ja tarkkailee reserviläisen suorituskykyä

Liikunta on tutkitusti ennaltaehkäisevä osaratkaisu edellä mainittuihin ongelmiin. Nykyiset rahoitus- ja ohjausrakenteemme on rakennettu suurelta osin ongelmien jälkihoitoon tai ovat muuten vanhanaikaisia. Tarvitsemme muutoksen tähän.

Muutos tulee tehdä kaikki ikäryhmät ja ihmisten arjen toiminta huomioiden. Tämä muutos ei tapahdu lisätutkimusten avulla eikä yksittäisillä hankkeilla. Tarvitaan suurempia yli hallituskausien meneviä rakenteellisia muutoksia ja pitkäjänteistä työtä.

Lapsena ja nuorena omaksutut liikunnalliset elämäntavat kantavat työkykyiseen aikuisikään sekä toimintakykyiseen vanhuuteen. Meidän tulee mahdollistaa liikunta ja liikkuminen varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa sekä muissa oppilaitoksissa lasten ja nuorten ehdoilla sekä koulupäivän aikana että sen jälkeen. Mahdollisimman monelle tulee löytää se itselle sopiva vaihtoehto, tarvittaessa hyvin matalalla kynnyksellä. Työantajille ja työikäisille sekä ikäihmisille tulee tarjota sekä mahdollisuudet että kannustimet aktiiviseen elämäntapaan. Mahdollisuuksia tulee hakea sekä julkisen että yksityisen sektorin kautta.

Pelkkä raha ja ajankäyttö eivät kuitenkaan riitä, vaan muutoksen tekemiseen tarvitaan osaamista ja asennetta. Meidän tulee varmistaa, että meillä on kaikkien ikäryhmien erityispiirteet ja tarpeet ymmärtäviä innostavia ammattilaisia eli liikuntaneuvojia, liikunnanohjaajia- ja opettajia sekä valmentajia ja heille työpaikkoja oikeissa paikoissa. Näin pääsemme tekemään muutosta ihmisten arjessa. Myös koulutusjärjestelmän rakenteita tulisi tarkastella ml. opetussuunnitelmat ja eri koulutusasteiden välinen yhteistyö.

Myös valtionhallinnon rakenteita tulee tarkastella. Tarvitsemme yhteiset tavoitteet sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Tarvitsemme poikkitieteellistä lähestymistapaa opetus- ja kulttuuri-, sosiaali- ja terveys-, valtionvarain- ja puolustusminiteriön välille. Kuntien ja hyvinvointialueiden kannustimet painopisteen siirtämiseen jälkihoidosta ennaltaehkäisevään toimintaan tulee myös laittaa liikkumattomuuden ongelman ratkaisemisen vaatimalle tasolle.

Jarno Limnell

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja (kok.)

Riku Granat

toimitusjohtaja, Varalan urheiluopisto