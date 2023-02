Tasa-arvon korostaminen alueiden mahdollisuuksien kehittämisessä on ensiarvoista, kirjoittaa eduskuntavaaliehdokas Marjo Mäkinen-Aakkula.

Suomen vahvuus kumpuaa kaikista sen alueista – pienistä kylistä suuriin kaupunkeihin. Kotiseutu on jokaiselle tärkeä, on se sitten Tampereen ytimessä tai pikkukylässä. Suurten kaupunkien kehittäminen ja menestyminen kuuluu myös keskustalaiseen koko Suomesta huolehtimiseen.

Tasa-arvon korostaminen alueiden mahdollisuuksien kehittämisessä on ensiarvoista, jotta yhteiskuntamme säilyy joustavana, resilienttinä. Jokaisella tulee olla omassa elämässään tunne merkityksellisyydestä, nousee se tunne sitten perheestä, työstä tai harrastuksesta.

Nykyaikaa luonnehtivat yksinäisyys ja mielenterveysongelmat. Tarvitsemme somemaailman sijaan oikeita kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa. Erityistä kokemusta siitä, että jokaikinen on arvokas ja pienilläkin asioilla voi vaikuttaa.

Siihen vastaus on uuden ajan kaupunkilainen yhteisöllisyys, joka kumpuaa kunkin omasta elinympäristöstä. Yhteisöllisyys antaa asukkaille lisää mahdollisuuksia merkityksellisyyteen.

Maaseudulla on totuttu tekemään kehitystyötä muun muassa paikallisissa Leader-ryhmissä aluekehitysrahojen turvin. Tampereella ja muissa suurissa kaupungeissa tarvitaan samanlaista kyläaatetta kortteleihin – kortteliaatetta. Tästä on jo kokeiluja eri puolilla Suomea ja rahoitusta siihen on saatavissa Euroopan unionista, mikäli niin halutaan.

Asukkaiden tarpeista aidosti lähtevä pienimuotoinen paikallinen kehittämistoiminta antaisi kortteliyhdistyksille, urheiluseuroille ja muille järjestöille mahdollisuuden osallistaviin hankkeisiin. Niitä voisivat olla esimerkiksi lähiluonnon kohentaminen, puutarhapalstojen perustaminen, ikäihmisten liikuntatapahtumat tai vaikkapa nuorten kokoontumistilojen perustaminen tai kunnostaminen.

Marjo Mäkinen-Aakula

maakuntahallituksen jäsen, aluevaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas (kesk.), Orivesi