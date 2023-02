Suomi-laivassa on rakennevikoja, ne pitää korjata

Eduskuntavaaliehdokas Tuomo Isokankaan mukaan pitää vahvistaa syntyvyyttä ja lisätä omavaraisuutta.

Estonia upposi aikoinaan, kun se ei ollut merikelpoinen. Perussuomalaiset – monien kansalaisten tavoin – ovat havainneet Suomi-laivassamme rakennevikoja, ja ovat ajoissa kehottaneet panostamaan korjauksiin.

Ensimmäinen kohde on väestön syntyvyyden vahvistaminen omin voimin.

Perhejulistuksemme on, että jokainen lapsi on tervetullut perheeseen, jossa on äiti ja isä. Vanhempien yhteistä koti- ja kasvatustyötä tulee arvostaa, kannustaa ja palkita kasvatusneuvonnan ja taloudellisen tuen kautta, etenkin lasten ensimmäisinä vuosina.

Toinen kohde on, että omavaraisuuden tulee olla keskeinen tavoite kaikille. Sen tulee ohjata ja rohkaista mahdollisimman suureen riippumattomuuteen, yrittäjyyteen ja kykyyn ratkaista itsenäisesti taloudellisia, terveydellisiä ja turvallisuushaasteita.

Vapaa maamme tarjoaa ihanteellisen mahdollisuuden tehdä itsenäisiä, onnellisuutta tuottavia, hyviä valintoja. Kannustamme suomalaisia yhdessä pelastamaan Suomi!

Tuomo Isokangas

kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas (ps.), Nokia