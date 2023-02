Kun valvonta jätetään ammattiliitoille, tarvitaan niille myös kanneoikeus, kirjoittavat Aapo Niemi ja Jouni Sirén.

Ukrainalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaalla (AL 20.1.) on törkeä mutta valitettavasti ei harvinainen tapaus. Pakolaisilla on teetetty ylipitkää päivää ilman ylityökorvausta ja palkka on ollut puolet normaalia suomalaista tasoa alempi.

Kyseessä on varkaus. Työntekijöiltä on varastettu osa palkasta, joka heille yleissitovien työehtosopimusten mukaan kuuluu.

Ongelma ei koske vain ulkomaista työvoimaa. Liian pieniä palkkoja maksetaan myös suomalaisille, muun muassa palvelualoilla.

Sulkavuoressa rakennuttaja on kuntien omistama yhtiö. Se sysää vastuun pääurakoitsijalle, joka taas vetoaa valvonnan vaikeuteen. Aluehallintovirastolla ei ole voimavaroja valvoa yrityksiä. Lain noudattamisen seuranta näyttää jäävän ammattiyhdistysliikkeen, tässä tapauksessa Rakennusliiton, tehtäväksi.

Kun julkisen vallan valvontaresursseja ei ilmeisesti haluta parantaa ja valvonta jätetään ammattiliitoille, tarvitaan ammattiliitoille myös kanneoikeus.

Nykyisin jokaisen hyväksikäytön uhrin täytyy nousta erikseen vaatimaan oikeuksiaan. Kynnys siihen on usein korkea, koska työntekijät eivät aina tunne lakia ja käytäntöjä tai he pelkäävät työnantajaansa.

Kun ammattiliitto ajaa asioita kaikkien puolesta, työntekijöiden kynnys ilmoittaa väärinkäytöksiä laskee ja ne tulevat korjattua.

Varastaminen ei saa kannattaa. Nyt liian pienen palkan maksamisesta ei seuraa rangaistusta. Ainoastaan pimitetty palkan osa pitää maksaa takaisin. Siksi alipalkkaus pitää kriminalisoida. Silloin siitä tulisi yleisen syytteen alainen rikos eli poliisi voi tutkia sitä ja syyttäjä käynnistää oikeusprosessin, vaikka uhria esimerkiksi painostettaisiin olemaan vaatimatta rangaistusta.

Palkkavarkauden kitkeminen on myös rehellisten yrittäjien ja kaikkien etu. Jos urakat päätyvät alipalkkausta harjoittaville ja työntekijöitä hyväksikäyttäville yrityksille, rehellisten yritysten kilpailuasema heikkenee. Samalla valtion verotulot vähentyvät.

Aapo Niemi

pääluottamusmies, eduskuntavaaliehdokas (vas.), Tampere

Jouni Sirén

aluevaltuutettu (vas.), yrittäjä, Tampere