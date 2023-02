Kotitalous on yhteiskunnan perusyksikkö, mutta koulussa kotitaloutta on vain 3 vuosiviikkotuntia

Jos kotona ei osata kotitaloustaitoja, kuka huolehtii perheistä, kysyy kaksi kotitalousopettajaa.

MIelipidekirjoituksessaan Netta Salomaa Tampereen kansainvälisestä koulusta (AL 31.1.) on oivaltanut tärkeitä asioita kotitalousopetuksesta ja siihen käytettävästä tuntimäärästä. Kotitalous on perusopetuksen yksi vähiten opetetuista oppiaineista. Äidinkieltä opetetaan 42, matematiikkaa 32, käsityötä 11, uskontoa 10 ja kotitaloutta opetetaan 3 vuosiviikkotuntia perusopetuksen aikana. Näin ollen kotitaloutta opetetaan yhteensä 120 oppituntia koko peruskoulun aikana.

Kotitalous on yhteiskunnan perusyksikkö. Silloin, kun siellä asuu kotitaloudellisesti osaavia ihmisiä, he osaavat huolehtia perheen raha-asioista, huolehtia kodin viihtyisyydestä, valita ja/tai valmistaa terveellistä ruokaa sekä tehdä järkeviä ostopäätöksiä. Mikäli kotitaloustaitoja ei ole, tuleeko silloin sosiaalitoimi avuksi? Mitä se yhteiskunnalle maksaa? Sen sijaan, että yhteiskunnan rahavaroja käytetään vasta kriisitilanteessa ihmisten elämän tukemiseen, voisi koulussa jo ennaltaehkäisevästi opettaa riittävästi kotitaloutta. Kotitaloustaitoja tarvitsee jokainen ihminen siihen asti, kunnes hänestä huolehtii joku muu esimerkiksi vanhainkodissa.

Kun nuorelta kysyy, mitä teitte kotitaloustunnilla, hän yleensä kertoo, mitä ruokaa tunnilla on valmistettu. Terveellisyyteen tähtäävät ruoanvalmistustaidot ovat tärkeitä, mutta niiden ohessa opetetaan monia käytännön taitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä etsimään luotettavaa tietoa kotitalouteen liittyvistä asioista. Käytännön taitoja ovat esimerkiksi kotitöiden suunnitteleminen ja organisoiminen. Lisäksi tarvitaan motorisia kädentaitoja ruoanvalmistuksessa, leivonnassa, kodin puhdistamisessa ja tekstiilien hoidossa. Käsillä tekeminen tukee mielen hyvinvointia ja antaa monelle oppilaalle mahdollisuuden osallistua, onnistua ja luoda uutta. Myös siisti ja hyväkuntoinen koti säilyttää arvonsa pidempään kuin hoitamaton asunto.

Olennaista kotitaloustunneilla on se, että kotitöitä harjoitellaan yhdessä. Yhteistyön äärellä on luontevaa keskustella kotien, perheiden ja kulttuurien monista tavoista tehdä kotitöitä ja viettää erilaisia juhlia. Viime aikoina on lisätty tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta erillisinä tunteina. Kotitaloustunneilla näitä taitoja harjoitellaan arjen tilanteissa. Vain itse osallistumalla voi oppia yhteistyötaitoja koti- ja työelämää varten.

Kotitaloustunneilla opetetaan hyödyntämään kotitalouksien ja perheiden elämään liittyvää tietoa. Mistä tietää, mikä tieto on totta? Miten oppii tekemään vastuullisia päätöksiä, joissa on otettu huomioon ympäristöön, taloudellisuuteen ja/tai terveellisyyteen liittyviä asioita? Kotitaloustunneilla sovelletaan muissa oppiaineissa käsiteltyjä teoriatietoja. Esimerkiksi kemian, matematiikan, biologian, maantiedon ja uskonnon osaamista hyödynnetään kotitaloustunneilla.

Yläkoulussa kotitalousopetuksen aloittavien nuorten kotitaloustaidot ovat heikentyneet vuosi vuodelta. On syytä miettiä, riittääkö yhden vuoden kotitalousopetus siihen, että kaikki saavat riittävät tiedot ja taidot huolehtia itsestään, perheestään ja kodistaan itsenäisesti. Mikäli näin ei tapahdu, miten paikataan ja maksetaan kotitaloustaitojen heikentymisestä aiheutuvat ongelmat?

Pia Harjula

KM, kotitalousopettaja, oppi- ja tietokirjailija

Minna Löytty-Rissanen

KM, kotitalousopettaja, oppilaanohjaaja, oppi- ja tietokirjailija