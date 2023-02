Eturauhassyövän varhainen toteaminen vähentää kuolleisuutta ja kärsimyksiä, kirjoittaa Pentti Tuohimaa.

Kaksi vuotta sitten eduskunnan selvä enemmistö teki aloitteen eturauhassyövän (ERS) varhaisen toteamisen eli seulonnan lain valmistelemiseksi, mutta nyt on käynyt ilmi, että aloite ei ole edennyt eikä siihen ole perustettu edes toimikuntaa. Viivästymisen taustalla on myös joidenkin tahojen vastustus ja meneillään olevan seulontatutkimuksen tulosten odotus, jonka valmistuminen ja hyödyntäminen vie vuosia, jopa 10 vuotta. Eturauhassyöpäkuolemia on Suomessa nyt noin 940 vuodessa. Kymmenessä vuodessa tulisi kuolemaan tähän lähes 10 000 miestä, joista suuri osa turhaan syövän varhaistoteamisen puuttuessa.

Yli viisi vuotta sitten Euroopan Urologiyhdistys (EAU) julkaisi kannanoton (White Paper 2017), jossa todettiin, että eturauhassyövän kuolleisuuden keskeinen ongelma on luotettavan varhaistoteamisen puuttuminen. Siksi EAU laati tieteelliseen näyttöön perustuvan seulontaohjelman. Tämän rakenteellisen seulonnan tavoite on myös ylidiagnostiikan ja turhien hoitojen välttäminen.

Suomen Urologit ovat päätyneet aivan samanlaiseen käypä diagnostiikka- ja hoitokäytäntöön, mutta jotkut heistä eivät halua sitä laajaan käyttöön. Meillä Suomessa jokainen saa halutessaan PSA-määrityksen, josta alkaa hyväksytty hoitopolku. Tilanteen tekee eettisesti ongelmalliseksi se, että päätös ensimmäisestä PSA-testistä tehdään yleensä satunnaisesti ja todennäköisesti liian myöhään. Osa miehistä ei osaa hakeutua testiin, mikä ei tue miesten keskinäistä tasa-arvoa.

EU:n komissio on nyt kehottanut kaikkia Euroopan maita mahdollisuuksiensa mukaan aloittamaan eturauhassyövän seulonnan. Kaikki maat eivät tähän pysty, mutta Suomessa se on täysin mahdollista, vaikka välittömästi. Ruotsi aloittaa seulonnan 2025.

Tilanteessa, jossa tieteellinen näyttö on riittävä ja asiantuntijataho, EAU, on laatinut ja suositellut rakenteellisen seulonnan ohjelman myös Suomessa käyttöönotettavaksi, viivyttely on eettisesti ongelmallista. Seulonnan aloittaminen estäisi Suomessa satojen miesten kuoleman ja tuhansien hoidoista johtuvia kärsimyksiä.

Euroopan urologiyhdistys EAU on arvioinut seulonnan alentavan kuolleisuutta eturauhassyöpää 20–40 prosenttia ja merkittävästi levinneiden syöpien määrää, jolloin kalliit ja kärsimyksiä aiheuttavat hoidot vähenisivät. Tällöin säästyisi terveydenhuollon kustannuksia.

Pentti Tuohimaa

LKT, emeritus professori, ERS-potilas, Tampere