Lukeminen on asia, joka tulee opeteltua pakostakin Suomessa ja se on yksi parhaimmista taidoista mitä voi oppia elämän aikana. Lukemista tarvitaan elämässä aina, et pysty edes opiskelemaan muita kieliä, jos et osaa lukea. Oletko sinäkään ikinä miettinyt, kuinka vaikeaa elämä ja opiskelu olisi, jos et osaisi lukea. Oikein, se olisi erittäin vaikeaa käytännössä mahdotonta.

Lukeminenhan on aina ollut asia, mistä ihmiset ovat olleet hyvin eri mieltä. Mielestäni lukeminen on hyvää ajanvietettä, mutta kaikki muut vaikuttavat olevan eri mieltä. Lukemisella pystyy rauhoittumaan ja sillä voi korvata vaikka puhelimen ylimääräisen käyttämisen.

Omallakin kohdalla olen huomannut, että hyvän kirjan lukeminen voi olla jopa parempaa ajanvietettä kuin normaali puhelimen tai television katsominen. Mielestäni syy siihen, miksi ihmiset eivät jaksa lukea on, että nykyään puhelimella voi tehdä kaiken. Ihmiset ovat riippuvaisia siitä, ja sen takia eivät pysty keskittymään lukemiseen.

Jopa tutkimusten mukaan lukeminen voi auttaa stressitasojen laskemisessa ja siinä pystyy palautumaan hyvin päivän kiireistä. Mielestäni lukutunteja pitäisi koulussa olla enemmän ja lukutaitoa parantaa yleisellä tasolla, koska mielestäni ihmiset eivät osaa lukea niin sujuvasti kuin ehkä pitäisi. Lukutaitoa ei edes ole vaikea parantaa, sillä siihen tarvitaan vain kirja ja aikaa.

Suomessa ei edes tarvitse rahaa, että voi lukea, kun kirjastosta voi lainata kirjoja niin paljon kuin vaan haluaa, kunhan muistaa ne palauttaa. Kirjastostakin löytyy kaikille kirjoja ja niistä kaikki voi oppia lisää.

Arttu Kultala

8. luokka, Ylöjärven yhtenäiskoulu